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من كانت الأكثر أناقة في مهرجان "ضيافة 2020"؟

لطيفة التونسيّة تتسلّم جائزتها

من كانت الأكثر أناقة في مهرجان "ضيافة 2020"؟

أقيم حول أكبر نافورة في العالم.. وتزيّن بساطه الأحمر بمجموعة من نجمات ومؤثّرات العالم العربي

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العربية.نت - رانيا لوقا

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شهد مهرجان "ضيافة 2020"، الذي افتُتح مساء أمس في دبي بدورته الرابعة، تكريم مجموعة من المبدعين في مجالات مختلفة. وهو أُقيم في "ذا بوينت بالم جميرا" حول أكبر نافورة في العالم. وقد تزيّن بساطه الأحمر بمجموعة من نجمات ومؤثّرات العالم العربي، فمن كانت الأكثر أناقةً من بينهن؟

يارا
يارا

- كانت النجمة اللبنانيّة يارا من بين المكرّمات في هذا المهرجان وقد تألقت للمناسبة بثوب أخضر زيتيّ تميّز بكمّيه المنفوخين وتنورته الطويلة التي حدّدها حزام عند الخصر. وقد حملت إطلالتها توقيع المصممة المصريّة المستقرّة في دبي مرمر حليم.

ديانا حداد
ديانا حداد

- النجمة ديانا حداد كانت أيضاً من المكرّمات في الحفل وارتدت ثوباً طويلاً باللون الأخضر الزيتي تزيّن بالباييت وحمل توقيع دار Zeena Zaki.

لطيفة
لطيفة

- النجمة التونسيّة لطيفة، اختارت أن تتسلّم جائزتها بثوب أسود مزيّن بالتطريز على القسم الشفّاف من الصدر وقد حمل توقيع دار Zeena Zaki.

مهيرة عبد العزيز
مهيرة عبد العزيز

- اختارت الإعلاميّة الإماراتيّة مهيرة عبد العزيز ثوباً باللون الذهبي المطرّز نسّقته مع أكسسوارات باللون نفسه. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Fatma Boushiba.

لجين عمران
لجين عمران

- تألقت الإعلاميّة السعوديّة لجين عمران بثوب طويل باللون الفضي حمل توقيع دار Zeena Zaki، تزيّن يالكامل بحبيبات برّاقة ورافقه حزام حدّد منطقة الخصر.

إلين سليمان
إلين سليمان

- اعتمدت المؤثّرة السعوديّة إلين سليمان إطلالة أميريّة باللون الأزرق حمل توقيع دار Michael Cinco وقد حصدت من خلاله جائزة أفضل إطلالة في مهرجان "ضيافة 2020".

كارن وازن
كارن وازن

- اختارت المؤثّرة اللبنانيّة كارن وازن ثوباً عاري الكتفين باللون البرغندي من Kayat نسّقته مع حذاء من Andrea Wazen ومجوهرات من Dior.

ديما الأسدي
ديما الأسدي

- تألقت المؤثّرة ديما الأسدي بثوب مبتكر باللون الوردي حمل توقيع دار Zeena Zaki.

ديالا مكي
ديالا مكي

- اختارت مقدّمة البرامج ديالا مكّي ثوباً عاري الكتفين باللون الأخضر تزيّنه الكشاكش المبتكرة من Yasmine Hawa.

كارول حنون
كارول حنون

- تألّقت المؤثّرة اللبنانيّة كارول حنون بثوب باللون الرمادي زيّنته الكشاكش. وحمل توقيع مرمر حليم ونسّقته مع أكسسوارات ذهبيّة.

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