من كانت الأكثر أناقة في مهرجان "ضيافة 2020"؟

شهد مهرجان "ضيافة 2020"، الذي افتُتح مساء أمس في دبي بدورته الرابعة، تكريم مجموعة من المبدعين في مجالات مختلفة. وهو أُقيم في "ذا بوينت بالم جميرا" حول أكبر نافورة في العالم. وقد تزيّن بساطه الأحمر بمجموعة من نجمات ومؤثّرات العالم العربي، فمن كانت الأكثر أناقةً من بينهن؟

- كانت النجمة اللبنانيّة يارا من بين المكرّمات في هذا المهرجان وقد تألقت للمناسبة بثوب أخضر زيتيّ تميّز بكمّيه المنفوخين وتنورته الطويلة التي حدّدها حزام عند الخصر. وقد حملت إطلالتها توقيع المصممة المصريّة المستقرّة في دبي مرمر حليم.

- النجمة ديانا حداد كانت أيضاً من المكرّمات في الحفل وارتدت ثوباً طويلاً باللون الأخضر الزيتي تزيّن بالباييت وحمل توقيع دار Zeena Zaki.

- النجمة التونسيّة لطيفة، اختارت أن تتسلّم جائزتها بثوب أسود مزيّن بالتطريز على القسم الشفّاف من الصدر وقد حمل توقيع دار Zeena Zaki.

- اختارت الإعلاميّة الإماراتيّة مهيرة عبد العزيز ثوباً باللون الذهبي المطرّز نسّقته مع أكسسوارات باللون نفسه. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Fatma Boushiba.

- تألقت الإعلاميّة السعوديّة لجين عمران بثوب طويل باللون الفضي حمل توقيع دار Zeena Zaki، تزيّن يالكامل بحبيبات برّاقة ورافقه حزام حدّد منطقة الخصر.

- اعتمدت المؤثّرة السعوديّة إلين سليمان إطلالة أميريّة باللون الأزرق حمل توقيع دار Michael Cinco وقد حصدت من خلاله جائزة أفضل إطلالة في مهرجان "ضيافة 2020".

- اختارت المؤثّرة اللبنانيّة كارن وازن ثوباً عاري الكتفين باللون البرغندي من Kayat نسّقته مع حذاء من Andrea Wazen ومجوهرات من Dior.

- تألقت المؤثّرة ديما الأسدي بثوب مبتكر باللون الوردي حمل توقيع دار Zeena Zaki.

- اختارت مقدّمة البرامج ديالا مكّي ثوباً عاري الكتفين باللون الأخضر تزيّنه الكشاكش المبتكرة من Yasmine Hawa.

- تألّقت المؤثّرة اللبنانيّة كارول حنون بثوب باللون الرمادي زيّنته الكشاكش. وحمل توقيع مرمر حليم ونسّقته مع أكسسوارات ذهبيّة.