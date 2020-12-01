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3 خلطات منزلية تقضي على أكثر مشاكل البشرة شيوعاً

(تعبيرية)

3 خلطات منزلية تقضي على أكثر مشاكل البشرة شيوعاً

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العربية.نت - رانيا لوقا

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تشكل البثور والندبات والرؤوس السوداء أكثر المشاكل التجميلية شيوعاً. أما حلولها فيمكن أن تكون بسيطة وتعتمد على الاستعانة بوصفات منزلية سهلة التحضير، تساهم في التغلب على هذه الشوائب والحصول على بشرة نقية وصافية.

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خلطة مزيلة لآثار الندبات

يتميز كل من العسل والقرفة بكونهما مكونين يناسبان البشرات التي تحمل آثاراً للندبات، كما يشكل اجتماعهما وسيلة للتغلب على البثور وحب الشباب. يتمتع العسل بمفعول مضاد للبكتيريا، مساعد على التآم الندبات، ومهدئ للحكة، أما مسحوق القرفة فيتمتع بمفعول مطهر مما يحول دون انتشار البثور في المناطق المعرضة للإصابة بحب الشباب. لتحضير هذه الخلطة يكفي إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة إلى ملعقتين كبيرتين من العسل، على أن يتم تطبيقها على بشرة الوجه مع الابتعاد عن محيط العينين وتركها لمدة ربع ساعة قبل شطفها جيداً بالماء.

يمكن أيضاً خلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا، الغني طبيعياً بأنزيمات مقشرة للبشرة تساعد على تجديدها والتآم ندباتها دون ترك أي آثار مزعجة على الجلد. تُترك هذه الخلطة لمدة 20 دقيقة على البشرة وهي تتمتع أيضاً بمفعول مرطب مما يسمح باستعمالها عدة مرات أسبوعياً.

خلطة مضادة لطفرة حب الشباب

يُستعمل هذا القناع كعلاج مرحلي لطفرة مفاجئة من حب الشباب وليس كعلاج منتظم لهذه المشكلة، إذ تفقد فعاليتها عندما تعتاد البشرة عليها. وتعتمد فعاليتها على بياض البيض الذي يحتوي على أنزيم فعال في محاربة الشوائب والبكتيريا، أما عصير الليمون فيتمتع بحموضة مرتفعة تعمل على تطهير البثور. لتحضير هذا القناع يكفي خلط بياض حبة من البيض مع نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون للحصول على صيغة كثيفة ومتماسكة تطبق على مناطق ظهور حب الشباب وتترك لحوالي 10 دقائق قبل شطفها بالماء الفاتر ثم تمرير قطنة مبللة بماء الورد على الوجه لإنعاش البشرة.

خلطة مقشرة للرؤوس السوداء

يساهم تقشير البشرة بانتظام في تجديد خلاياها، أما استعمال مواد طبيعية في هذا المجال فيحميها من الجفاف ويساعد على تنقية المسام وحماية الجلد في الوقت نفسه. لتحضير هذا المقشر يكفي خلط ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة من السكر وتدليك الخليط على بشرة الوجه بحركات دائرية قبل شطفه بالماء.

أثبتت هذه الخلطات فعاليتها في حل أبرز المشاكل التجميلية الشائعة، وتحل أحياناً مكان العلاجات التجميلية المتطورة في مجال علاج حب الشباب، إزالة الرؤوس السوداء وتنظيف المسام، إضافة إلى إزالة آثار الندبات لتستعيد البشرة صفاءها المنشود.

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