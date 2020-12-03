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بالصور.. نجمات الأناقة يفتتحن مهرجان القاهرة السينمائي

يسرا

بالصور.. نجمات الأناقة يفتتحن مهرجان القاهرة السينمائي

كيف بدت إطلالات النجمات في النسخة الـ42 من هذا المهرجان ومن كانت الأكثر أناقة لدى مرورها على بساطه الأحمر؟

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العربية.نت - رانيا لوقا

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لم يغب مهرجان القاهرة السينمائي عن موعده مع العام 2020، رغم تأثّر العالم بالظروف الاستثنائيّة التي فرضها انتشار وباء كورونا. فكيف بدت إطلالات النجمات في النسخة الـ42 من هذا المهرجان ومن كانت الأكثر أناقة لدى مرورها على بساطه الأحمر؟

- تألّقت النجمة المخضرمة يسرا بإطلالة لافتة باللون الأحمر، تألّفت من ثوب طويل حمل توقيع دار Georges Hobeika. وقد نسّقته مع حذاء وحقيبة من Christian Louboutin.

- اعتمدت النجمة الإماراتيّة ميساء مغربي ثوباً ضيّقاً باللون الأسود من تصميم Houida Al Baridi. وقد تزيّن بحبيبات الكريستال التي زيّنت أيضاً قفازاً طويلاً رافقه. وهي كمّلت إطلالتها بمجوهرات ماسيّة وشال من الفرو الناعم باللون البيج الفاتح.

ميساء مغربي
ميساء مغربي

- تألّقت الممثلة التونسيّة درّة زروق بثوب تميّز بتنورته المنتفخة والمزيّنة بالكشاكش الصغيرة وبلونه الأزرق المميّز. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم Rami Kadi ونسّقتها مع مجوهرات ماسيّة.

درة زروق
درة زروق

- اختارت الإعلاميّة ريّا أبي راشد ثوباً أسود طويلا تزيّن بالورود الملوّنة التي تمّ تطريزها عليه. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Zuhair Murad.

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

- اعتمدت النجمة المصريّة ياسمين صبري ثوباً أسود عاري الكتفين تميّز بتنورته التي زيّنتها كشاكش صغيرة من التول. وقد ترافق مع قفازات سوداء طويلة جداً. حملت إطلالتها توقيع دار Jean Pierre Khoury وقد نسّقتها مع مجوهرات ماسيّة.

نيللي كريم
نيللي كريم

- اختارت النجمة المصريّة نيللي كريم إطلالة دراميّة باللون الأسود تألّفت من ثوب قصير بكتف واحدة ترافق مع حزام جلديّ بشكل كورسيه وذيل طويل انسدل من الخلف.

أمينة خليل
أمينة خليل

- بدت إطلالة النجمة أمينة خليل لافتة بثوب طويل من الساتان باللون الأحمر نسّقته مع صندل فضّي ومجوهرات ماسيّة.

ميس حمدان
ميس حمدان

- اعتمدت النجمة الأردنيّة ميس حمدان ثوباً طويلاً من المخمل باللون البنفسجي تزيّن بحبيبات كبيرة برّاقة على ياقته المرتفعة. وقد نسقته مع خواتم ذهبيّة وأقراط ناعمة.

شيرين رضا
شيرين رضا

- اختارت النجمة المصريّة شيرين رضا إطلالة مبتكرة تألّفت من ثوب باللون الأزرق السماوي جاء عاري الكتفين وترافق مع كمّين طويلين منفصلين.

أروى جودة
أروى جودة

- إختارت النجمة أروى جودة إطلالة من وحي ستينيّات القرن الماضي، تمثّلت يثوب مونوكروميّ مرفق بكاب طويل وأحجار كريستال كبيرة غطّت ياقته. كما نسّقت ماكياجها وتسريحتها مع طراز أزيائها.

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