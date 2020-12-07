بالصور.. مشاهدات أنيقة من مهرجان القاهرة السينمائي

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بعروض الأفلام، والنقاشات التي تحيط بها، وحضور النجوم، وإطلالات النجمات بأزياء أنيقة تليق بأحد أهم المهرجانات الفنية التي تقام في العالم العربي.

فمن كانت الأكثر أناقة من بين النجمات اللواتي تألقن على البساط الأحمر لهذا الحفل؟

- تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بثوب أبيض بكتف واحدة حمل توقيع المصمم رامي قاضي نسقته مع أكسسوارات فضية من Maison Valentino ومجوهرات ماسية من Yessayan.

- اختارت الإعلامية السعودية لجين عمران ثوباً من الدانتيل المطرز والتول من تصميم شربل كرم. وقد نسقته مع أكسسوارات فضية ومجوهرات ماسية فاخرة.

- النجمة السعودية أسيل عمران اختارت أيضاً ثوبها من تصميم شربل كرم. تميز بخامته المخملية ذات اللون الأحمر الداكن وتطريزه الذهبي.

- اعتمدت النجمة المصرية إلهام شاهين ثوباً باللون السكري تزين بحبيبات الكريستال من Perla Fashion. وقد نسقته مع مجوهرات ماسية مبتكرة.

- اختارت النجمة المصرية ليلى علوي إطلالة كلاسيكية ذات طابع عصري حملت توقيع علامة Elisabetta Franchi. وقد نسقتها مع مجوهرات ماسية من Sararna Diamond.

- تألقت النجمة اللبنانية كارول سماحة بثوب أسود تزين بالباييت عند الصدر، وقد اختارته من مجموعة Temraza ونسقته مع مجوهرات ماسية من My Diamond.

- اختارت الممثلة المصرية آنجي المقدم ثوباً عصرياً عاري الكتفين بلوني الفضي والأسود من تصميم ليث معلوف. وقد نسقته مع مجوهرات ماسية من Damas Egypt.

- اعتمدت كاتبة السيناريو نورهان أبو بكر تصميماً لافتاً باللون البيج الذهبي حمل توقيع المصمم أحمد المغازي.

- اختارت الممثلة المصرية أمينة خليل ثوباً من الباييت الأسود البراق حمل توقيع Maison Moe. وقد نسقته مع مجوهرات ماسية من Katchouny Jewellery.

- بدت الممثلة الإماراتية ذات الأصول المغربية ميساء مغربي متألقة في قفطان أبيض مطرز بالذهبي من توقيع سلمى بنعمر. وقد نسقته مع مجوهرات من Carlo Joaillier.