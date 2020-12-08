هذه الوصفات السهلة تقضي على أصعب المشاكل التجميليّة

تعاني حوالى 50 بالمئة من النساء التي تتراوح أعمارهن بين 35 و55 عاماً من ظهور البقع الداكنة على الوجه والجسم في مرحلة من مراحل حياتهنّ. وتعتبر هذه البقع التي تعكّر صفو البشرة من أصعب المشاكل التجميليّة التي يمكن أن نواجهها، ولكن هل تعلمون أنه يمكن التخلّص منها باستعمال مكوّنات طبيعيّة يسهل الحصول عليها وتحضيرها في خلطات مبيّضة للبشرة.

وتتعرض البشرة طوال أيام السنة لاعتداءات خارجيّة مختلفة (تلوث، أشعة شمسيّة) واضطرابات داخليّة متعددة (خلل هرموني، عدم توازن في توزيع الميلانين) مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة على الوجه والجسم. وقبل الاستعانة بعلاجات قاسية ومكلفة مثل المستحضرات الكيميائيّة أو اللايزر لعلاج هذه المشكلة التجميليّة الصعبة، يمكن الاستعانة ببعض الخلطات الطبيعيّة التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال.

للتخلّص من البقع التي تطال الوجه

يمكن لهذه الوصفة أن تخفّف من حدّة البقع الداكنة وتحسّن مظهر البشرة بشكل لافت. لتحضيرها، يكفي خلط مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وحبة مهروسة من الفراولة. يُطبّق هذا الخليط كقناع على أماكن ظهور البقع الداكنة على بشرة الوجه لحوالى 20 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء البارد. وهو يتميّز بغنى مكوّناته (الفراولة والليمون) بالفيتامين C الذي يساهم في تفتيح البقع الداكنة وإزالة ندبات حبّ الشباب. أما الزبادي، فيتميّز بكونه عنصراً مبيّضاً ناعماً على البشرة. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً للحصول على سحنة موحّدة ومشرقة.

للتخلّص من البقع التي تطال الجسم

لتحضير كريم منزليّ مضاد للبقع يكفي الاستعانة بمكوّنين هما: جل الألوفيرا وزيت الخروع لتحضير خلطة سهلة جداً. تقوم هذه الخلطة على إضافة بضع قطرات من زيت الخروع إلى الجل المستخرج من ورقة نباة الألوفيرا، ثم خلط هذين المكونين جيداً للحصول على تركيبة متجانسة يمكن استعمالها ككريم طبيعي مضاد للبقع.

يُطبّق هذا الخليط على المناطق التي تظهر عليها البقع الداكنة ويُترك عليها لمدة 5 دقائق قبل مسحه بقطعة من القطن. وللاستفادة من فعاليته يمكن تطبيقه قبل النوم وتركه على البشرة طوال الليل.

تعمل هذه الخلطة على تفتيح البقع الداكنة نظراً لغنى لب الألوفيرا بالفيتامينات من فئة A، C، وE. وهو يحتوي أيضاً على أنزيمات، مادة "الألويلوسين"، هرمونات "الأوكسين" و"الجيبيريلين" التي تساعد جميعها في تجديد خلايا البشرة. أما زيت الخروع فيعمل على تغذية البشرة بالعمق والمحافظة على نسبة الرطوبة فيها. يُطبّق هذا العلاج على البقع التي تظهر عند اليدين، الذراعين، والساقين على أن يتمّ تطبيقه 3أو 4مرات أسبوعياً للتخفيف من حدّة ظهور البقع الداكنة.