كايت تستعرض أجمل معاطفها في أول رحلة لها بالقطار الملكي

قام الثنائي الملكي، المؤلف من الأمير ويليام وزوجته، كايت ميدلتون، بأول رحلة لهما على متن القطار الملكي "بولار إكسبريس" منذ بضعة أيام. وقد اختارا هذه الوسيلة الآمنة للسفر في ظل الظروف الصحيّة التي يفرضها وباء كورونا. أما الهدف من الرحلة فهو دعم جهود الأفراد والمنظّمات الذين ساهموا بوسائل مختلفة لمكافحة تفشّي الوباء. وقد استعرضت كايت بهذه المناسبة مجموعة من أجمل معاطفها التي ارتدتها في أوقات سابقة في إطار دعم الاستدامة في مجال الموضة.

الثنائي الملكي كايت وويليام كايت بمعطفها الأخضر من ألكسندر ماكوين

امتدّت رحلة القطار الملكي التي دامت 3 أيام على مناطق في إنجلترا، اسكتلندا، وويلز. وقد ظهرت كايت يوم الأحد الماضي لدى انطلاق هذه الرحلة بمعطفها الأخضر الداكن الذي يحمل توقيع دار Alexander McQueen. وقد نسّقته مع حذاء عالي الساق، حقيبة وقفازات باللون الأسود بالإضافة إلى وشاح بطبعة "التارتان" الحمراء والخضراء كما غطّت وجهها بقناع تزيّنه طبعة الأزهار الناعمة.

كايت بكامل أناقتها في معطف أحمر مشرق كايت بمعطفها الأزرق من كاثرين والكر

ولدى وصول الثنائي إلى مقاطعة أدنبره، ظهرت كايت بمعطفها الأزرق الذي يحمل توقيع المصممة البريطانيّة كاثرين والكر، وكانت ظهرت به للمرة الأولى خلال رحلة قامت بها إلى النرويج خلال العام 2018. نسّقت كايت إطلالتها هذه مع أكسسوارات سوداء وقناع أزرق غطى وجهها.

في الظهور الثالث لدوقة كامبريدج، اعتمدت معطفاً طويلاً باللون الكحلي ارتدته فوق سروال كلاسيكي باللون نفسه وكنزة صوفيّة بيضاء. أما إطلالتها الأخيرة خلال هذه الرحلة فكانت مشرقة بمعطف أحمر يحمل توقيع دار Alexander McQueen نسقته مع تنورة طويلة ووشاح من Emilia Wickstead تزيّنهما طبعة "التارتان"، وكانت ظهرت بهما سابقاً في العام 2018. نسّقت كايت إطلالتها هذه مع كنزة سوداء ناعمة، وحذاء عالي الساق من Ralph Lauren وحقيبتها السوداء المفضلة من Grace Han.