بالصور.. النجمات يتألقن بختام مهرجان القاهرة السينمائي

تزامنت نهاية الأسبوع الجاري مع انتهاء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بنسخته الـ42. وقد شكّل حفله الختامي مناسبة لظهور النجمات العربيات بإطلالات لافتة على البساط الأحمر استعرضن خلالها أجمل أزيائهن، فمن كانت الأكثر تميزاً من بينهن؟

تألقت النجمة التونسية، درة زروق، بثوب سهرة بقصة الكتف الواحدة تزينه الحبيبات البراقة من توقيع دار Rami Kadi. وقد نسقته مع حقيبة من Jimmy Choo وحذاء من Christian Louboutin، أما مجوهراتها الماسية فحملت توقيع Glamour Jewellery.

اختارت النجمة المصرية نيللي كريم ثوباً ضيقاً تميز بلونه الذهبي وتطريزه المشرق من دار Sara Onsi. وقد نسقته مع حذاء وحقيبة باللون نفسه.

اعتمدت الممثلة اللبنانية داليدا خليل ثوباً أبيض عاري الكتفين من دار Antoine Kareh. وقد نسقته مع حقيبة فضية وأكسسوارات مبتكرة من توقيع Aurore Ezzedine.

تألقت النجمة المصرية يسرا بثوب من التول الذهبي الذي غطاه التطريز الكثيف من Rami Kadi. تزين هذا الثوب بكمّين منسدلين على شكل ذيل طويل، وهي نسقت إطلالتها مع حقيبة ذهبية يالإضافة إلى خواتم وأقراط كبيرة.

بدت إطلالة النجمة المصرية أمينة خليل مميّزة بثوب أسود تزين بلمسات براقة عصرية وريش على الكتفين. وقد حمل ثوبها توقيع دار Antoine Kareh ونسقته مع حقيبة معدنية ومجوهرات ماسية.

اعتمدت النجمة السورية جمانة مراد ثوباً ذهبياً ضيقاً غطته الحبيبات البراقة. حملت إطلالتها توقيع المصمم الكويتي Youssif Al Jasmi، ونسقته مع أكسسوارات معدنية ومجوهرات ذهبية.

اختارت النجمة المصرية سمية الخشاب ثوباً أسود ضيق غطته الحبيبات البراقة من Youssif Al Jasmi. وهي حافظت على نعومة أكسسواراتها لتتناسب مع كثافة التطريز في الزي.

تألقت الممثلة المصرية إنجي المقدم بثوب من المخمل الأزرق الداكن العاري الكتفين. حملت إطلالتها توقيع دار Soha Murad ونسقتها مع مجوهرات ماسية تزينت بحبيبات الزفير الأزرق.

اختارت النجمة المصرية أروى جودة ثوباً ضيقاً باللون الفضي تميز بكمّين مبتكرين باللون الأسود من Antoine Kareh. ونسقت إطلالتها مع حذاء أسود ومجوهرات ناعمة.

اعتمدت الممثلة المصرية مريم الخشت إطلالة أميرية مؤلفة من ثوب فضي حمل توقيع Soha Murad. وهي كملتها بمجوهرات ماسية تناسقت مع طراز الثوب.