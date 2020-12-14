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4 وصفات سهلة تساعد في فكّ تشابك الشعر

تشابك الشعر
تعبيرية

4 وصفات سهلة تساعد في فكّ تشابك الشعر

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العربية.نت - رانيا لوقا

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صاحبات الشعر الكثيف والمجعّد يدركن جيداً صعوبة فكّ العقد التي تؤدي إلى تشابك الشعر، ولكن لحسن الحظ يمكن الاستعانة ببعض الوصفات السهلة التي أثبتت فعاليتها في حلّ هذه العقد دون ألم ودون التسبب بتكسّر الشعر وتساقطه. تعرّفوا عليها فيما يلي.

1- الترطيب من الداخل والخارج:

خلافاً للاعتقاد السائد، فإن تطبيق الزيت على الشعر لا يساهم في ترطيبه ولكن يكتفي بتغذيته بالعمق، أما للحفاظ على رطوبة الشعر فأنتم بحاجة إلى ترطيبه بالماء بانتظام عند الشعور بأنه أصبح جافاً.

ترطيب الشعر يكون أيضاً داخليا من خلال شرب ما لا يقلّ عن 8 أكواب من الماء يومياً، أما في حالة الشعر الجاف جداً فيُنصح بخلط ربع من زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون مع ثلاثة أرباع من ماء نبع. يُنصح بالاحتفاظ بهذا الخليط في عبوة رذّاذة واستعماله كلما دعت الحاجة مما يساهم في فكّ تشابك الشعر والتخفيف من ظهور العقد.

2- تسريح الشعر بمشط ذي أسنان عريضة:

يساعد تسريح الشعر وهو رطب في فكّ تشابكه أما فركه بالمنشفة لتجفيفه فيساهم في زيادة تشابكه. استعيضوا عنه بعصر الشعر جيداً للتخلّص من فائض المياه ثمّ لفوه بمنشفة تساعد على امتصاص الرطوبة منه.

لفكّ تشابك الشعر، استبدلوا استعمال الفرشاة بمشط تكون أسنانه عريضة وقوموا بتسريح الشعر من الأطراف صعوداً باتجاه الجذور لتجنّب تكسّر الشعر.

3- شطف الشعر بنقيع كبش القرنفل:

يساعد تفويح الشعر، بعد غسله بالشامبو، بنقيع كبش القرنفل في تسهيل عمليّة تسريحه وفكّ تشابكه. لتحضير هذا النقيع، يكفي إضافة بضع حبّات من كبش القرنفل إلى ليتر ونصف من الماء وتركها لمدة 3 أو 4 أيام ثم استعمال هذا النقيع لتفويح الشعر.

4- تطبيق قناع زبدة الشيّا المرطّب:

المعروف عن زبدة الشيا أنها ترطّب الشعر بالعمق وتعمل أيضاً على تسهيل تسريحه. يكفي تسخين القليل منها في حمّام مائيّ أو في المايكرووايف مع تجنّب بلوغ درجة الاحتراق. تُطبّق هذه الزبدة عندما تصبح فاترة على خصلات الشعر الرطب وتترك عليها لمدة 15 دقيقة قبل شطفها جيداً بالماء ثم غسل الشعر بالشامبو. يساهم هذا القناع في تغذية الشعر بالعمق وفكّ تشابكه.

نصائح عمليّة:

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• يساهم التسريح اليومي للشعر وترطيبه بانتظام في حمايته من التشابك.
• يمكن استخدام الأصابع لفكّ التشابك بهدف مساعدة المشط في هذا المجال.
• إذا كان شعركِ مجعّداً بطبيعته، سرّحيه وهو مبلّل أما إذا كان خفيفاً فمن الأفضل تسريحه وهو رطب لحمايته من التشابك.
• احرصي على قصّ شعرك بشكل دوريّ للحدّ من إمكانيّة تشابكه.
• تجنّبي الإفراط في استخدام أدوات التمليس والتصفيف الكهربائيّة، فهي تضعف الشعر وتزيد جفافه مما يؤدي إلى زيادة تعرّضه للتشابك.
• استخدمي بعد الشامبو، بلسما للشعر لا يحتاج إلى شطف فهو يسهّل تمشيطه ويساعد في فكّ تشابكه.
• تجنّبي رفع الشعر بملقط أثناء الاستحمام لأن هذه الخطوة قد تزيد من تشابكه وصعوبة تسريحه.
• استعملي شامبو يتمتع بخصائص فائقة الترطيب. وهو يكون مخصصاً عادةً للشعر الفاقد للحيويّة والذي يعاني من التشابك.
• استخدمي غطاء وسادة من الساتان الناعم بدل الغطاء القطنيّ للحدّ من الاحتكاك بين الشعر والوسادة.
• استعيني بزيوت العناية بالشعر بانتظام، فهي لا تفكّك تشابك الشعر لكنها تنعّم فروة الرأس وتغذّيها كما ترطّب خصلات الشعر مما يخفّف من تشابكه.

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