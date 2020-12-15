هكذا تواجه المجموعات التحضيرية لخريف 2021 زمن كورونا

تشهد روزنامة الموضة حالياً إطلاق المجموعات التحضيرية لخريف 2021. وقد لفتتنا جهود المصممين العالميين لزرع بذور الإيجابية في النفوس من خلال تقديم أزياء تنشر أجواء من المرح وتعزز الشعور بالتفاؤل. ومن بين الدور التي تميزت في هذا المجال نذكر دار Oscar de La Renta ودار Carolina Herrera اللتين قدمتا مجموعات ذات تصاميم مميزة في هذا المجال.

مجموعة Oscar de La Renta

جاءت مجموعة Oscar de La Renta التحضيرية لخريف 2021 مستوحاة من مجموعة سابقة للدار تعود إلى ربيع العام 1992 وتحمل طابعاً استوائياً مرحاً، ارتدت خلالها العارضة الشهيرة حينها ليندا إفنجيليستا أزياء تزينت برسوم فاكهة الأناناس. وقد تكرر استعمال هذه الفاكهة لتزيين العديد من إطلالات المجموعة الحالية بأسلوب عصري لافت.

أوسكار دي لارينتا أوسكار دي لارينتا أوسكار دي لارينتا

"إنها مجموعة أزياء سعيدة ومريحة" هذا ما قاله عنها مصمما الدار لورا كيم وفرنادنو غارسيا اللذان استخدما وسيلة التعبير التي يملكانها لنشر أجواء من التفاؤل يحتاج العالم إليها أكثر من أي وقت مضى في ظل الظروف الصحية التي يفرضها فيروس كورونا.

29 إطلالة تضمنتها هذه المجموعة تزينت بألوانها المشرقة كالأخضر، والوردي، والأصفر، والبرتقالي. وقد ظهرت عليها طبعات الأناناس، والأزهار، ونقاط البولكا بالإضافة إلى بعض الطبعات الهندسية التي غلبت على الإطلالات المونوكرومية.

كما أتت العقد الكبيرة، والسراويل القصيرة، والتنانير الواسعة لتتناسق مع الطابع العام للمجموعة.

أوسكار دي لارينتا أوسكار دي لارينتا

مجموعة Carolina Herrera

من المنتظر أن يشكل الصيف المقبل فترة أفضل في حياتنا بظل ظهور اللقاح المضاد للفيروس وبدء استعماله للحماية من كورونا. هذه النظرة التفاؤلية للمستقبل دفعت بالمصمم ويس غوردن المدير الإبداعي لدار Carolina Herrera إلى تقديم مجموعة من التصاميم تتميز بقصاتها الحيوية، ألوانها المشرقة، وطبعاتها المرحة كنقاط البولكا، وخطوط الزيبرا التي تزينت بالكشاكش والعقد.

كارولينا هيريرا كارولينا هيريرا

43 إطلالة تضمنتها هذه المجموعة التي كانت جريئة في الجمع بين النقوش (الزيبرا والبولكا) والألوان (الأحمر والوردي). كما اعتمدت على قطع منفصلة تفتح المجال أمام خيارات متنوعة في مجال التنسيق، وقد طغى عليها الطابع العملي رغم كونها مستوحاة في العديد من تفاصيلها من أجواء ستينيات القرن الماضي.