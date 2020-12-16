7 وصفات فعالة ضد التجاعيد يمكن تحضيرها في المنزل

استطاعت الخلطات المنزلية المضادة للتجاعيد أن تثبت فعاليتها في مجال الحفاظ على شباب البشرة بوسائل طبيعية آمنة. ويمكن لهذه الخلطات أن تتنوع بين زيوت، أقنعة، وكريمات يسهل تحضيرها وتطبيقها على الوجه.

تعرفي على 7 منها أثبتت فعاليتها في هذا المجال.

1- خلطة الزيوت المعززة للشباب

تتمتع الزيوت النباتية والأساسية بفعالية كبيرة في مجال تغذية البشرة وحمايتها من مظاهر الشيخوخة المبكرة. يمكن الحصول على الزيوت ذات النوعية الجيدة من متاجر العطارة أو تلك الخاصة ببيع المنتجات الطبيعية. يتم خلط هذه الزيوت مع بعضها بعضا جيداً في إناء زجاجي مزود بقطارة وتترك الخلطة لمدة يومين كي ترتاح، على أن يتم تدليك نقطة أو نقطتين منها كل صباح على البشرة قبل وضع كريم النهار كما يمكن استعمالها مساء مكان كريم الليل.

لتحضير هذه الخلطة أنتم بحاجة إلى ملعقة كبيرة من كل من: زيت القصب، زيت زهرة الربيع، زيت الأرغان، وزيت الأفوكادو. على أن يضاف إليها 20 ملليلتر من زيت الجوجوبا، محتوى 6 كبسولات من الفيتامين E و12 نقطة من الزيوت الأساسية (خشب الورد، اللافندر، الإيلانغ إيلانغ، الجيرانيوم، والمر).

2- قناع بياض البيض

يتميز بياض البيض بغناه بالألبومين وهو أحد البروتينات التي تعمل على تحضير الجسم لإنتاج الكولاجين اللازم لنضارة البشرة. وهو يؤخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة نظراً لاحتوائه على الفيتامين A وB. لتحضير هذا القناع يكفي خلط بياض حبة من البيض مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وعصير نصف ليمونة. يُخفق بياض البيض جيداً ليصبح راغياً قبل إضافة الزيت وعصير الليمون إليه. يُطبق هذا القناع على الوجه مع تجنب محيط العينين ويُترك عليه لمدة 30 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء البارد. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً.

3- قناع الهلام الملكي

يتميز هذا القناع بسرعة فعاليته وهو يعتمد على تطبيق الهلام الملكي على الوجه وتركه لمدة نصف ساعة قبل شطفه جيداً. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرة أسبوعياً.

4- كريم مضاد للتجاعيد

تعمل الزيوت المستعملة في هذا الكريم على تجديد البشرة والحفاظ على شبابها. لتحضيره يمكن الاستعانة بكريم أساسي مرطب تضاف إليه بضع قطرات من زيت زهرة الربيع، زيت زروع القمح، وزيت المسك. يُنصح باستعمال هذا الكريم صباحاً ومساءً.

5- قناع الطين الأخضر

يساهم الطين الأخضر في تجديد خلايا البشرة وإعادة التوازن إليها، كما ينظفها بالعمق وينشط دورتها الدموية مما يساعد في الحفاظ على شبابها. لتحضيره يكفي خلط ملعقة كبيرة من بودرة الطين الأخضر مع ملعقة كبيرة من زيت لسان الثور بواسطة ملعقة خشبية. يُطبق هذا القناع على كامل الوجه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. يُنصح بتطبيقه مرة كل أسبوعين.

6- قناع الموز

يتميز الموز بغناه بالمعادن المفيدة في تغذية البشرة، وأبرزها: البوتاسيوم، والمغنيزيوم، والكالسيوم، والحديد كما أنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات من فئة B6 وB12. وهو يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة مما يؤمن لها حماية من التجاعيد المبكرة. لتحضير هذا القناع يكفي هرس نصف حبة ناضجة من الموز، على أن تضاف إليها ملعقة كبيرة من الزبادي، ملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من زيت الأرغان. يُطبق هذا القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. يمكن استعماله مرة أسبوعياً.

7- قناع الشوكولاتة

تحسن الشوكولاتة مستويات الترطيب في البشرة وتنشط دورتها الدموية، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وهذا ما يفسر مفعولها المضاد للتجاعيد.

لتحضير هذا القناع يكفي تذويب 50 غراماً من الشوكولاتة الداكنة وغراماً واحداً من زيت جوز الهند في حمام مائي ساخن وعند رفع هذا الخليط عن النار يضاف إليه نقطتان من زيت الجيرانيوم الأساسي. يترك الخليط ليبرد قليلاً ويصبح فاتراً قبل تطبيقه على الوجه وتركه لحوالي 15 دقيقة ثم شطفه بالماء الفاتر. يمكن الاستعانة بهذا القناع مرة كل أسبوعين.