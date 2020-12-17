للشوفان حليب يعتني بكافة أنواع البشرات

يُشكّل حمّام حليب الشوفان تقليداً استعان به الرومان واليونان القدامى لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف. وقد أظهرت الدراسات فيما بعد أن لهذا المكوّن فوائد جماليّة متعددة جعلته يدخل في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة. تعرّفوا فيما يلي على كيفيّة تحضير حليب الشوفان في المنزل واستعماله بخلطات سهلة وفعّالة.

يتميّز حليب الشوفان بخصائصه المرطبة التي تسمح باحتجاز الماء، ولذلك تستعين به المختبرات التجميلية في صناعة كريمات العناية بالبشرة. وهو يناسب كافة أنواع البشرات بما فيها الحساسة، ويتمتع بمفعول مضاد للأكسدة مما يساهم في ترميم الجلد بعد تعرّضه للاعتداءات الخارجيّة من شمس وتلوث.

يلعب حليب الشوفان دوراً مهماً في الحفاظ على إشراق البشرة كونه يخفّف من الكلف، والبقع الداكنة، والخطوط، والتجاعيد. وهو يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب تساهم في الوقاية من ظهور حب الشباب. يتمتع حليب الشوفان أيضاً بقدرة على ترميم الغلاف الدهني-المائي للجلد وهو يحافظ على توازن الحموضة فيه بفضل غناه بالفيتامينات والسكريّات والمعادن.

- تحضير حليب الشوفان في المنزل:

يتميّز تحضير حليب الشوفان في المنزل بكونه سهلا ولا يحتاج سوى لمكوّنين: 50 غراماً من رقائق الشوفان ولتر من المياه المعدنيّة. بعد نقع الشوفان في الماء لليلة كاملة في الثلاجة، يُنصح بشطف هذه الرقائق جيداً وإضافتها إلى المياه المعدنيّة قبل وضع الخليط ليغلي على نار خفيفة لمدة 40 دقيقة ثم تركه جانباً ليبرد. يوضع المزيج بعد ذلك في الخلاط الكهربائي لهرسه ثم يصفّى ويصبح جاهزاً للاستعمال كما يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة 3 أو 4 أيام.

- خلطات تجميلية من حليب الشوفان:

يُستعمل حليب الشوفان يومياً كلوشن مسح البشرة بعد تنظيفها صباحاً ومساءً مما يعزّز ترطيبها وإشراقها. يمكن أيضاً استعماله في الخلطات التالية:

• قناع ينقّي البشرة: يُنصح بخلط ملعقتين صغيرتين من مسحوق الطين الأبيض مع ملعقة كبيرة من حليب الشوفان للحصول على صيغة متجانسة يسهل تطبيقها على الوجه، والعنق، ومنطقة أعلى الصدر مع تجنّب محيط العينين ومحيط الشفاه. يُترك هذا القناع على البشرة لحوالي 20 دقيقة مع ضرورة ترطيبه عدة مرات برشّ الماء عليه من عبوة رذّاذة مما يضمن عدم جفافه. على أن يتمّ شطفه بالماء الفاتر وتجفيف البشرة بنعومة بمنشفة نظيفة قبل تطبيق كريم مرطب.

• لحل مشاكل البشرة غير المتناسقة: يُنصح بتحضير قناع مؤلّف من ربع كوب من حليب الشوفان، 3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان، ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج. تُخلط جميع هذه المكوّنات جيداً لتتحوّل إلى عجينة رخوة يسهل تدليكها على الوجه بحركات دائريّة ناعمة، على أن تترك عليه لخمس دقائق قبل شطفها بالماء الدافئ وترطيب البشرة.

• لترطيب البشرة الجافة: يُنصح بهرس نصف حبة ناضجة من الموز وخلطها مع ملعقة من العسل، ملعقة من زيت اللوز، 3 ملاعق كبيرة من حليب الشوفان، وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان صفار حبة من البيض. يُطبّق هذا القناع على الوجه لمدة عشر دقائق قبل شطفهه بالماء الدافئ.

• لتقشير جميع أنواع البشرات: يُنصح بخلط 3ملاعق كبيرة من حليب الشوفان، ملعقة من العسل، 2 ملعقة كبيرة من عصير التفاح، و2 ملعقة من حليب الشوفان. يُطبّق هذا الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة ويُدلّك جيداً بحركات دائريّة قبل شطفه بالماء الفاتر.

• للعناية بالبشرة الدهنيّة: يُنصخ بخلط ملعقتين من حليب الشوفان، وملعقتين من الزبادي، وملعقتين من طحين الشوفان، وملعقة من العسل. يُطبّق هذا القناع على الوجه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد.