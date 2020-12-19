"الاهتمام بالذات" مفهوم يزور عالم الموضة في 2021

"الاهتمام بالذات" أو Selfcare مفهوم تكرّر ظهوره خلال العام 2020 على وسائل التواصل الاجتماعي، المدوّنات الصوتيّة، وفي نصائح الخبراء بعلم النفس. وهو ظهر مؤخراً في مجال الموضة من خلال مجموعة أزياء Balmain لما قبل خريف 2021 التي تمّ تقديمها مؤخراً بطريقة افتراضية.

هذه المجموعة قال عنها أوليفييه روستينغ، المدير الإبداعي في الدار: "إنها تصاميم ترافق الناس من الصباح حتى المساء، وهي مجموعة "للاهتمام بالذات" من خلال الخروج من المنزل والقيام بما يسعد كلاً منّا. وذلك خلافاً للمفهوم المتعارف عليه للاهتمام بالذات الذي يقوم على الاستراحة في المنزل بعيداً عن ضغوط الحياة اليوميّة."

مجموعة كبيرة جداً من التصاميم قدّمها روستينغ، تألّفت من 80 إطلالة نسائيّة وحوالى 50 إطلالة رجاليّة تمّ تنفيذها بتدرجات لونيّة محدودة اقتصرت على الزهري والأزرق الباستيليين، الأبيض والأسود والرمادي. وهو يعتبر أنه يتوجه بها إلى فترة ما بعد انتشار لقاح كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها المعهودة.

"المونوغرام" الجديد لدار Balmain الذي تمّ إطلاقه في مجموعة الدار لربيع 2021 تكرّر ظهوره في المجموعة التحضيريّة لخريف 2021 ليشمل الديكور والأزياء والأكسسوارات. ومن القطع اللافتة في المجموعة نذكر سترة "البلايزر" ذات الكتفين البارزين والمحددين، والتي ظهرت بصيغة نسائيّة وأخرى رجاليّة، التنانير الطويلة المزيّنة بالكسرات، الأزياء المستوحاة من ملابس رياضة كرة المضرب، الأثواب المصنوعة من الدانتيل والمزيّنة بالريش، واللمسات المعدنيّة التي ظهرت في العديد من قطع المجموعة.

نجح أوليفييه روستينغ في إخراج قماش التويد والثنائي المونوكرومي، المتمثّل باللونين الأسود والأبيض، من كلاسيكيتهما ليقدمهما بأسلوب عصري مبتكر يعزّز الدعوة للتفاؤل والاهتمام بالذات التي تشكّل محور هذه المجموعة.

ترافقت تشكيلة Balmain التحضيريّة لخريف 2021، أما مجموعة الأكسسوارات فتضمّنت بالإضافة إلى الأحذية ذات المقدمة العريضة العديد من الحقائب التي غلب عليها الطابع الكلاسيكي وتنوّعت في أحجامها بين الصغير والكبير، لتتضمّن أيضاً حقائب "الترانك" الضخمة الخاصة بالسفر. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.