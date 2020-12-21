أجمل ما ارتدته نجمات 2020 من أزياء تحمل توقيعاً عربياً

في نهاية كل عام، تعود بنا الذاكرة إلى المحطّات التي طبعته. وفي استعادة ليوميّات 2020 نتذكّر أن مهرجاناتها السينمائيّة كانت محدودة بفعل انتشار وباء كورونا، ولكن إطلالات النجمات التي وقّعها المصممون العرب كانت لافتة ببرقيّها وأناقتها. استعيدوا معنا أبرزها فيما يلي.

- أطلّت الممثلة الأميركيّة ذات الأصول الصينيّة ليو يي فاى بإطلالة لافتة في العرض الأول لفيلم Mulan الذي تشارك ببطولته. أقيم العرض على مسرح "دولبي" الشهير في لوس أنجلوس خلال شهر مارس/آذار الماضي، وهي تألّقت للمناسبة بثوب ذهبيّ لافت حمل توقيع دار Elie Saab.

- اعتمدت الممثلة المكسيكيّة ميليسا باريرا ثوباً من التول المعدنيّ البرّاق للظهور في حفل فانيتي فير التالي لحفل الأوسكار. تزيّنت إطلالتها بحزام مخمليّ عند الخصر، وهي اختارتها من مجموعة Georges Chakra للخياطة الراقية الخاصة بخريف وشتاء2018-2019 ، ونسّقتها مع صندل وحقيبة باللون الأسود.

ميليسا باريرا ماريسا تومي

- تألّقت الممثلة الألمانيّة ديان كروغر، في أحد حفلات ما بعد الأوسكار، بثوب معدنيّ باللون الفضي تميّز بتصميمه المبتكر عند الكتف. وقد اختارته من مجموعة Elie Saab للأزياء الراقية الخاصة بربيع وصيف 2019.

- شاركت النجمة البريطانيّة كايت بكنسايل في حفل Monte-Carlo Gala for Planetary Health الذي أقيم في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بمدينة موناكو. وقد ظهرت على البساط الأحمر للحفل بثوب أبيض تزيّن بتطريزات ذهبيّة من توقيع دار Georges Chakra.

- اختارت الممثلة الأميركيّة ماريسا تومي ثوباً تدرّج بألوانه من الذهبي إلى الأزرق الفاتح من مجموعة Georges Hobeika للخياطة الراقية الخاصة بربيع وصيف 2020. وهي ظهرت فيه في حفل "فانيتي فير" التالي لحفل الأوسكار.

- ظهرت النجمة المصريّة يسرا خلال حفل أوسكار 2020، الذي أقيم في فبراير/شباط الماضي، متألّقة بثوب أبيض رافقه "كاب" طويل وتزيّن بالتطريز الذهبي. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Zuhair Murad.

- اختارت الممثلة الكنديّة ساندرا أوه واحدة من الإطلالات الأكثر أناقة في حفل أوسكار 2020. وهي تألقت بثوب تزيّن بكمّين كبيرين غطّتهما الكشاكش وبحزام معدنيّ توسّطته عقدة مخمليّة. اختارت أوه إطلالتها من مجموعة دار Elie Saab لربيع وصيف 2020.

كايت بكنسايل يسرا ساندرا أوه



- اختارت النجمة كاري واشنطن إطلالة لافتة ذات طابع فرعوني من مجموعة Zuhair Murad من الخياطة الراقية الخاصة بربيع وصيف 2020. وقد ظهرت بها في إحدى حفلات ما بعد الأوسكار.

- اعتمدت النجمة التونسيّة درّة زروق ثوباً لافتاً بأناقته خلال إحدى إطلالاتها في مهرجان القاهرة السينمائي بنسخته الـ42، الذي أقيم في بداية الشهر الجاري. وهي اعتمدت ثوباً أزرق تزيّن بالكشاكش الصغيرة من تصميم Rami Kadi.

- بدت النجمة جينيفر لوبيز متألقة ببساطة في حفل Critic’s Choice Awards2020. وقد ارتدت للمناسبة ثوباً عاجيّ اللون حمل توقيع دار Georges Hobeika وتميّز بظهره العاري وبالترصيعات الفضيّة التي زيّنته.

- اختارت الممثلة البريطانيّة جميلة جميل الظهور في حفل Grammy Awards2020، بثوب عاري الكتفين من مجموعة الأزياء الراقية لخريف وشتاء 2020 الخاصة بالمصمم Georges Chakra. وقد تغطى هذا الثوب بنوع مميّز من الباييت بلوني الأسود والأزرق الكهربائي.