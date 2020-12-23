أصغر مصممة أزياء في العالم تقدّم تصاميمها في دبي

اسمها فيدي كارفا أما عمرها فتسع سنوات. وهي تحمل لقب "أصغر مصممة أزياء في العالم"، وقدّمت مؤخراً مجموعتها الأولى من الأزياء الراقية ضمن فعاليات "أسبوع دبي العالمي للموضة" تعرّفوا عليها فيما يلي.

تعيش كارفا وتتابع دراستها في مدينة "بون" الهنديّة ولكنها اختارت دبي لتقديم أولى مجموعاتها من الأزياء الراقية التي تزيّنت بالبريق وتلوّنت بتدرجات الجواهر. وهي حيّت الجمهور في نهاية العرض وهي ترتدي أحد تصاميمها التي تزيّنت بالكشاكش والباييت.

يأتي هذا العرض ضمن مجموعة من العروض قدّمها أولاد ومراهقون في فعاليات "أسبوع دبي العالمي للموضة". وقد تمّ التعريف عنها خلال الحفل على أنها "أصغر مصممة أزياء في العالم"، كما أنها صرّحت في هذا المجال أن أفكار التصاميم تعود جميعها لها ولكن والدتها تساعدها في تنفيذها. وقد أطلقت على علامتها من الأزياء اسم Vidha Karva Couture كما عبّرت عن سعادتها بردّات الفعل الإيجابيّة التي حصلت عليها المجموعة لدى عرضها في دبي، وهذا ما دفعها إلى بدء العمل على مجموعتها الثانية التي تحلم بتقديمها في لندن أو ميلانو.

تعتبر كارفا أن والدتها هي ملهمتها الأولى في مجال تصميم الأزياء، خاصةً أنها كانت تخيط لها دائماً أثواباً جميلة. وهي تتحدث عن خططها لتنفيذ أزياء مستدامة مصنوعة من الخامات الهنديّة الجميلة.

نجماتها المفضّلات هن: جنيفير أنيستون وسونام كابور، كما تتمنى أن ترتدي بريانكا شوبرا يوماً من أزيائها. وهي تخطط لمتابعة دروس في تصميم الأزياء عبر الإنترنت لصقل موهبتها، وتقول إن كل ما تعلّمته حتى الآن في هذا المجال كان عبر موقع "يوتيوب".