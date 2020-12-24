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أكثر الإطلالات اللافتة على البساط الأحمر لنجوم 2020

بيللي بورتر - Copy
بيللي بورتر - Copy

أكثر الإطلالات اللافتة على البساط الأحمر لنجوم 2020

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العربية.نت - رانيا لوقا

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يجمع خبراء المظهر أن العام 2020 شهد اتجاهاً كبيراً نحو الأزياء المنزليّة المريحة، التي فرضها أسلوب حياتنا المستجدّ المضبوط على إيقاع التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل. ولكن بداية العام لم تخل من المهرجانات العالميّة التي تخلّلها ظهور النجوم بكامل أناقتهم على البساط الأحمر. استعيدوا معنا أكثر إطلالاتهم اللافتة فيما يلي.

- تُعتبر إطلالة النجم الأميركي بيلي بورتر في حفل "غولدن غلوب 2020" الذي أقيم في يناير/كانون الأول، إحدى أكثر الإطلالات غرابة. وهي تألّفت من بدلة بيضاء ينسدل من سترتها الريش على شكل ذيل طويل. وقد حملت توقيع المصمم الأميركي Alex Vinash الذي أراد من خلالها التعبير عن السلام، والأمل، والبدايات الجديدة.

- ظهر النجم براد بيت في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 خلال شهر فبراير/شباط الماضي ببدلة توكسيدو أسود كلاسيكيّة نسّقها مع قميص أبيض. حملت إطلالته توقيع دار Brioni الإيطاليّة.

براد بيت
براد بيت

- ظهر النجم الأميركي ذات الأصول المصريّة رامي مالك في حفل "فانيتي فير" التالي لحفل الأوسكار بإطلالة مميّزة حملت توقيع دار Saint Laurent الفرنسيّة. وقد غلب اللون الأسود على البدلة والقميص المرافق لها، وحتى ربطة العنق والحذاء.

رامي مالك
رامي مالك

- لفت الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين الأنظار لدى ظهوره إلى جانب النجمة إيسلا فيشر في حفل غولدن غلوب 2020. وقد اختار للمناسبة بدلة باللون الأزرق الملكي حملت توقيع دار Dolce&Gabbana الإيطاليّة.

ساشا بارون كوهين
ساشا بارون كوهين

- حرص النجم الكندي كيانو ريفز على اختيار بدلة توكسيدو كلاسيكيّة باللون الأسود من Dolce&Gabbana للظهور إلى جانب والدته باتريسيا تايلور في حفل توزيع جوائز أوسكار 2020.

كيانو ريفز
كيانو ريفز

- اختار المغني الأميركي جون ليجاند الظهور ببدلة رماديّة ذات قصّات كلاسيكيّة وتصميم مبتكر في حفل توزيع جوائز الغرامي الذي أقيم في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وقد حملت إطلالته توقيع دار Alexander McQueen البريطانيّة.

جون ليجاند
جون ليجاند

- اختار المغنّي الكندي شاون منديز بدلة شبابيّة باللون البرغندي نسّقها مع قميص أبيض بدون ربطة عنق وحذاء أسود عالي الساق. وقد حملت إطلالته توقيع دار Louis Vuitton الفرنسيّة.

شاون منديز
شاون منديز

- اعتمد المخرج والمنتج النيوزيلاندي تايكا وايتيتي بدلة توكسيدو مونوكروميّة تألّفت من سترة بيضاء رافقها سروال، وقميص، وربطة عنق، وحذاء باللون الأسود. وقد حملت إطلالته التي ظهر بها في حفل "غولدن غلوب" توقيع دار Ermenegildo Zegna الإيطاليّة.

تايكا وايتيتي
تايكا وايتيتي

- اعتمد الكوميدي الأميركي ذو الأصول المصريّة رامي يوسف بدلة توكسيدو من علامة Maroon نسّقها مع قميص أبيض وحذاء رياضي باللون نفسه لتسلّم جائزته في حفل غولدن غلوب 2020.

رامي يوسف
رامي يوسف

- اعتمد مغنّي الراب الأميركي جي إيزي بدلة لافتة جداً باللون الوردي القوي للظهور في حفل إلتون جون لدعم مرضى السيدا والذي يلي عادةً حفل الأوسكار.

جي إيزي
جي إيزي
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