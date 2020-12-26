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في ظروف غامضة.. وفاة عارضة بريطانيّة شهيرة

تختتم برفقة كارل لاغرفيلد أحد عروض شانيل في العام 2016

في ظروف غامضة.. وفاة عارضة بريطانيّة شهيرة

صدمة في عالم الأزياء.. وفاة عارضة شهيرة بظروف غامضة

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العربية.نت - رانيا لوقا

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شكّل خبر وفاة العارضة البريطانيّة الشهيرة ستيلا تينات، عن عمر 50 عاماً وفي ظروف غامضة، أحد آخر المفاجئات المحزنة التي عرفها العام 2020.

نستعيد فيما يلي أبرز محطّات نجاحها طوال 30 عاماً من المشاركة في أشهر فعاليات الموضة العالميّة.

ولدت تينانت وترعرعت في كنف الطبقة الأرستقراطية الاسكتلنديّة. وقد دخلت عالم الموضة في تسعينيّات القرن الماضي، حيث اشتهرت بملامحها التي تختلط فيها سمات الأنوثة والذكورة.

ستيلا برفقة السوبرموديل كلوديا شيفر تشاركان بأحد عروض شانيل في العام 1997
ستيلا برفقة السوبرموديل كلوديا شيفر تشاركان بأحد عروض شانيل في العام 1997

اعتبرها المصمم الراحل جياني فرساتشي ملهمة له، وقد شاركت بالعديد من عروضه كما تكرّر ظهورها في عروض أشهر المصممين العالميين. شاركت ستيللا أيضاً بحملات ترويجيّة لعلامات Burberry، Jean Paul Gaultier، وCalvin Klein. وهي ظهرت على أغلفة أهم مجلاّت الموضة أمثال "فوغ" و"هاربرز بازار".

ستيلا بإطلالة من شانيل في أحد عروض الدار خلال العام 2019
ستيلا بإطلالة من شانيل في أحد عروض الدار خلال العام 2019

في آواخر التسعينيّات، لفتت ستيللا نظر كارل لاغرفيلد المدير الإبداعي الراحل لدار Chanel الذي وجد في إطلالتها أوجه شبه مع مؤسسة الدار غابرييل شانيل. وقد شاركت بالعديد من عروض الدار كما تمّ اختيارها وجهاً للحملات الإعلانيّة لمستحضراتها التجميليّة.

تسير على ممشى عرض سان لوران لربيع وصيف 2020
تسير على ممشى عرض سان لوران لربيع وصيف 2020

في العام 1999، تزوّجت ستيللا تينانت من المصوّر دايفيد لاسينت وأنجبت منه 4 أطفال مما دفعها للابتعاد عن عالم العروض. وقد عملت العديد من الدور العالميّة جاهدةً على إعادة تينانت إلى عالم الموضة، نذكر منها: Alexander McQueen، وJean Paul Gaultier، وChanel. وهي ظهرت في ختام حفل الألعاب الأولمبيّة للعام 2012 برفقة أشهر العارضات البريطانيّات أمثال كايت موس ونعومي كامبل لتمثيل صناعة الموضة البريطانيّة.

ستيلا برفقة إبنتها جاسمين بين الحضور في عرض شانيل للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2018
ستيلا برفقة إبنتها جاسمين بين الحضور في عرض شانيل للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2018

في العام 2018 شاركت تينانت بعرض لدار Berluti وآخر لدار Alexander McQueen في العام 2019، كما شاركت في العام نفسه بعرض لدار Saint Laurent ارتدت خلاله بدلة توكسيدو سوداء برّاقة. أما العرض الأخير الذي شاركت به، فكان في بداية العام الجاري عندما افتتحت عرض Valentino الخاص بالأزياء الراقية لموسميّ ربيع وصيف 2020. وقد نعتها عائلتها في بيان جاء فيه: "كانت امرأة رائعة، وألهمتنا كلّنا. سنفتقدها كثيراً".

في العام 2005 لدى مشاركتها في عرض لدار ديور
3 صور في العام 2005 لدى مشاركتها في عرض لدار ديور
3 صور
في العام 2005 لدى مشاركتها في عرض لدار ديور
في العام 2005 لدى مشاركتها في عرض لدار ديور
ستيلا في آخر عرض تشارك به وهو عرض فالنتينو للأزياء الراقية لربيع وصيف2020
ستيلا في آخر عرض تشارك به وهو عرض فالنتينو للأزياء الراقية لربيع وصيف2020
في العام 2004 خلال مشاركتها بعرض لدار دولتشي وغابانا
في العام 2004 خلال مشاركتها بعرض لدار دولتشي وغابانا
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