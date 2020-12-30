ضوء القمر يُشرق على تصاميم محمد آشي الجديدة

اختار المصمم السعودي محمد آشي صفحته على موقع إنستغرام لتقديم مجموعة أزيائه الراقية الخاصة بالخريف والشتاء، ففي زمن كورونا وغياب العروض المباشرة تبقى العروض الافتراضية الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الجمهور.

بعد انتقال دار آشي ستوديو من مقرها في بيروت إلى عاصمة الموضة باريس، قدّم مصممها مجموعة كابسوليّة فاخرة عبر فيديو قصير لا تتعدى مدته 3 دقائق ولكن تنفيذ تصاميمه استغرق ساعات طويلة من العمل الدؤوب.

اللون الأبيض خيّم على معظم إطلالات هذه المجموعة التي حملت عنوان "The Arrival of Light" أو "وصول النور". ضوء القمر الذي حضر مشرقاً في الفيديو ألهم المصمم لابتكار تصاميم قال عنها في الملاحظات المرفقة: "في الأوقات التي يخيّم عليها الغموض، نتوجّه بأنظارنا نحو السماء كما لو أننا نستحضر قوّة عليا تنقلنا بعيداً عن متاعبنا الأرضيّة ويتراءى إلينا في هذا الظلام ضوء القمر كما لو أنه يرعانا ليلة تلو الأخرى...".

من أبرز قطع هذه المجموعة:

• ثوب أبيض قصير يرافقه "كاب طويل" مزيّن بالكشاكش، وقد حمل عنوان "سحابة أمل" وتمّ تنفيذه من قماش الأروغنزا.

• جامبسوت يرافقه معطف طويل تميّز بكمّين ضخمين.

• ثوب متعدّد الأطوال على شكل معطف تتزيّن تنورته بكشاكش ضخمة.

• ثوب من الكريب باللون الأبيض يتزيّن بأزرار أماميّة ومشلح طويل مُنفّذ بأسلوب "الدرابيه".

• جامبسوت يتزيّن بالريش في القسم الأعلى منه.

• ثوب طويل بدون أكمام يتزيّن بحبيبات اللؤلؤ والتطريزات الفضيّة.

رسالة أمل أراد أن يوجهها المصمم محمد آشي عبر هذه المجموعة التي يقدّمها في زمن استثنائي، وقد استعار إشراقها من نور القمر وضمّنها تفاصيل هندسيّة متعددة الأحجام تضفي حيوية على الإطلالات وتجعل منها أشبه بفسحة أمل في عالم الظلمة الذي نعيش وسطه حالياً.