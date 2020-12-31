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بالصور.. أجمل إطلالات نجمات الأناقة في 2020

مايا دياب

بالصور.. أجمل إطلالات نجمات الأناقة في 2020

النجمات مصدر إلهام لا ينضب في مجال الأناقة خاصةً لدى مشاركتهن بالمهرجانات

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العربية.نت - رانيا لوقا

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تُعتبر النجمات مصدر إلهام لا ينضب في مجال الأناقة خاصةً لدى مشاركتهن بالمهرجانات، والحفلات، والبرامج التلفزيونيّة. استعيدوا معنا فيما يلي مجموعة من أجمل الإطلالات التي زيّنت روزنامة 2020 بأناقتها اللافتة.

مايا دياب
مايا دياب

- ضمن احتفالات نهاية العام 2020 أحيت النجمة مايا دياب مؤخراً حفلاً غنائياً افتراضياً ظهرت خلاله بإطلالة متجددة وبعيدةً نسبياً عن أسلوبها في الأزياء. اختارت مايا ثوباً طويلاً باللون البيج من Dolce&Gabbana، تميّز بخامته المنسدلة والفرو الذي زيّن أطراف التنورة والكمّين الواسعين.

نجوى كرم
نجوى كرم

- أحيت النجمة نجوى كرم حفل زفاف خاصا مؤخراً ارتدت خلاله ثوباً بكتف واحدة من الباييت الأحمر من توقيع Kalmanovich. وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة وحقيبة سهرة حمراء.

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

- ظهرت الإعلاميّة ريّا أبي راشد ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بثوب أسود من Valentino تزيّن بالحبيبات البرّاقة، وقد نسّقته مع أكسسوارات فضيّة.

لجين عمران
لجين عمران

- تألّقت الإعلاميّة لجين عمران ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بثوب أبيض تزيّن بالتطريز الفضي عند الكتف والفرو على الكمّين. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Charbel Karam Couture.

درة زروق
درة زروق

- اعتمدت النجمة التونسيّة درة زروق إطلالة مميزة جداً للمشاركة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي. حمل ثوبها الأزرق توقيع دار Rami Kadi، وقد تمّ تنفيذه بقماش الساتان وتزيينه بطبقات من الكشاكش الصغيرة.

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

- اختارت النجمة سيرين عبد النور إطلالة أنيقة جداً للظهور في الحلقة الأولى من برنامج "إنت مين؟ The Masked Singer" الذي بدأ عرضه مؤخراً على شاشة "إم بي سي". وقد تألّقت بثوب أسود من توقيع Miu Miu تزيّن بحبيبات كريستاليّة كبيرة.

هيلدا خليفة
هيلدا خليفة

- شاركت الإعلاميّة اللبنانية هيلدا خليفة بتقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وقد تألّقت للمناسبة بثوب أخضر تزيّن بالكشاكش وحمل توقيع دار Elie Saab.

تارا عماد
تارا عماد

- تُعرف الممثلة المصريّة تارا عماد بأناقتها العصريّة، وقد ظهرت بعدة إطلالات موفّقة خلال مهرجان القاهرة السينمائي كان آخرها إطلالة تحمل توقيع دار Azzi&Osta اللبنانية. تألّفت إطلالتها الأخيرة من سروال مبتكر رافقه "توب" مخمليّ مرفق بذيل طويل.

أنابيللا هلال
أنابيللا هلال

- تهتم الإعلاميّة أنابيللا هلال بتقديم حلقات برنامج "إنت مينThe Masked Singer" الذي بدأ عرضه مؤخراً على شاشة "إم بي سي". وهي تظهر خلاله بإطلالات تحمل توقيع دار Elie Saab منها هذا الثوب الأخضر الذي تزيّن بحزام مخمليّ عند الخصر.

ياسمين صبري
ياسمين صبري

- لفتت الممثلة المصرية ياسمين صبري الأنظار خلال مهرجان الجونة السينمائي بثوب من الباييت الأزرق تزيّن بحزام عند الخصر وحمل توقيع دار Jean Pierre Khoury. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة.

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