محرّك "غوغل" يكشف الأسماء الأكثر رواجاً في عالم الموضة

كشف استبيان أجراه موقع Money.co.uk الإلكتروني عن العلامات التي تم البحث عنها على محرّك "غوغل" خلال الأشهر الـ12 الماضية، أما النتائج فأتت على الشكل التالي:

احتلّت دار Louis Vuitton الفرنسيّة المخصصة للسلع الفاخرة المرتبة الأولى في قائمة العلامات التي تمّ البحث عنها على محرّك "غوغل" خلال العام 2020. وهي حقّقت هذه المرتبة في 47 دولة حول العالم منها: بريطانيا، أستراليا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، والإمارات العربيّة المتحدة.

يعود تأسيس هذه الدار إلى العام 1854، وهي تحوّلت من صناعة حقائب السفر الفاخرة إلى دار تُعنى بصناعة الموضة الراقية. ويُشرف على مجموعاتها النسائيّة المصمم الفرنسي نيكولا غيسكيار منذ العام 2013 أما مجموعاتها الرجالية فيشرف عليها المصمم الأميركي فيرجيل أبلو منذ العام 2018.

المرتبة الثانية في هذه القائمة احتلّتها دار Gucci الإيطاليّة التي يُشرف عليها المصمم أليساندرو ميشيل. وهي كانت الأكثر بحثاً على شبكة الإنترنت في 13دولة منها: إيطاليا، واليابان، واليونان، وكولومبيا.

المرتبة الثالثة في هذه القائمة كانت من نصيب علامة Chanel الفرنسيّة التي كانت الأكثر رواجاً على شبكة الإنترنت في 12 دولة منها: تايلاند، وفييتنام، وبالي، وإندونيسيا. ويعود انطلاق هذه الدار العريقة إلى العام 1910 على يد مؤسستها غابرييل شانيل، أما اليوم فتشغل فيرجيني فيارد منصب مديرتها الإبداعيّة. وتُعرف هذه الدار باستعمالها لخامة التويد وبحقيبة 2.55 الأيقونيّة.

المرتبة الرابعة احتلّتها علامة Calvin Klein الأميركية التي كانت الأكثر بحثاً على شبكة الإنترنت في 11دولة منها: روسيا، أوكرانيا، تشيلي، وباربادوس.

المرتبة الخامسة حققتها علامة Rolex للساعات الفاخرة التي كانت الأكثر بحثاً على شبكة الإنترنت في 9 دول منها: كينيا، وكامبوديا.

المرتبة السادسة حققتها علامة Coach الأميركيّة التي يعود إطلاقها للعام 1940. وهي كانت من بين العلامات الأكثر بحثاً على الإنترنت في عدة دول منها كوريا الجنوبيّة والمملكة العربية السعودية.

المرتبة السابعة كانت من نصيب دار Tory Burch التي كانت الأكثر بحثاً على الإنترنت في عدة دول منها: باهاماس وجامايكا.

المرتبة الثامنة تقاسمتها 3 دور أزياء فاخرة هي: دار Loewe الإسبانيّة التي كانت الأكثر بحثاً في الولايات المتحدة وكندا والتي يشرف عليها المدير الإبداعي منذ العام 2013 مديرها الإبداعي جوناثن أندرسون، دار Valentino الإيطالية التي كانت الأكثر بحثاً في رومانيا وكرواتيا والتي يشرف عليها منذ العام 2016 مديرها الإبداعي بيير باولو بيسولي، وأخيراً دار Fendi الإيطالية التي تُشتهر بتصاميمها المصنوعة من الفرو وبحقيبة "باغيت" الأيقونيّة.