10 أسماء تنضمّ إلى قائمة "أجمل نساء العام 2021"

أطلق موقع "وندرليست"، المتخصص بتحضير لوائح في مجالات مختلفة، قائمة خاصة بأجمل نساء العام 2021. والملاحظ أن الأسماء المختارة لا تكتفي بحسن المظهر ولكنها تتمتع أيضاً بالشغف، والاجتهاد، والإقدام مما يجعل منها مصدر إلهام لكل امرأة تسعى إلى تحقيق ذاتها وأحلامها. تعرّفوا فيما يلي على 10 نساء جميلات وملهمات في الوقت نفسه.

10- إميليا كلارك:

هي نجمة بريطانيّة تبلغ من العمر 32 عاماً وتحتلّ المرتبة العاشرة في قائمة "أجمل نساء 2021". قّقت شهرتها من خلال مسلس "لعبة العروش" كما أنها معروفة بأعمالها الإنسانيّة خاصة في مجال دعم الممرضات في بريطانيا.

9- لين يون:

احتلّت المرتبة التاسعة في قائمة "أجمل نساء 2021"، وهي إحدى أشهر الممثلات الصينيّات التي شاركت بمجموعة من الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً حول العالم.

8-كاثرين لانغفورد:

تبلغ هذه الممثلة الإسترالية 22عاماً من العمر فقط، وهي استطاعت أن تحقق المرتبة الثامنة في قائمة "أجمل نساء2021". في بداياتها، واجهت صعوبة في الانضمام إلى أكثر من مدرسة تمثيل ولكنها لم تيأس وثابرت في هذا المجال حتى وجدت من يقتنع بموهبتها ويعطيها فرصة تحقيق حلمها فكانت على موعد مع النجاح والشهرة.

7- بريانكا شوبرا:

هي صاحبة لقب "ملكة جمال العالم للعام 2000" وقد استطاعت أن تثبت نفسها كممثلة ناجحة وحصلت على عدة جوائز في هذا المجال. تُعتبر بريانكا اليوم من أشهر النجمات الهنديّات وأكثرهن شعبيّة كما كانت أول ممثلة جنوب آسيويّة شاركت في المسلسلات الأميركية محققةً حضوراً لافتاً في هذا المجال. وهي حصلت على المرتبة السابعة في قائمة "أجمل نساء العام 2021".

6- نانا ايم جين آه:

تُعرف باسمها الصغير نانا وهي عضو في إحدى أشهر فرق الغناء الكوريّة كما أنها ممثلة ناجحة، وقد سبق أن برز اسمها في لوائح أجمل نساء العالم لعامي 2019 و2020 وتحتل المرتبة السادسة في قائمة "أجمل نساء 2021".

5- دبيكا بادوكون:

هي الممثلة الأعلى أجراً في السينما البوليووديّة، وتُعتبر من أنجح الممثلات الهنديّات وإحدى أبرز أيقونات الموضة والجمال حول العالم. بالإضافة إلى عملها في مجال التمثيل كان لها محاولات في مجال الكتابة في إحدى الصحف الهنديّة وقد أهّلتها شهرتها لتشارك في حملات ترويجيّة للعديد من السلع لعلامات: Tissot، وVogue Eyewear، وMaybelline، وNescafe، وPepsi، وسواها. حققت دبيكا المرتبة الخامسة في قائمة "أجمل نساء 2021".

4- آنا دي آرماس:

احتلّت هذه الممثلة الكوبيّة المرتبة الرابعة في قائمة "أجمل نساء 2021" وقد شاركت بعدة أعمال في السينما الهوليوودية، وتُعرف بجمالها ذات الجذور الإسبانيّة التي تعود إلى جدّيها.

3- سيلينا غوميز:

تحوّلت سيلينا من إحدى نجمات ديزني إلى واحدة من أشهر المغنيات في العالم. وهي صاحبة الاسم الأكثر متابعةً على موقع إنستغرام وقد حصلت خلال مسيرتها المهنيّة على عشرات الجوائز كما أنها معروفة بنشاطاتها الإجتماعيّة والإنسانيّة المتنوّعة. احتلّت سيلينا المرتبة الثالثة في قائمة "أجمل نساء 2021".

2- ليزا سوبيرانو:

احتلّت هذه الممثلة الأميركية ذات الأصول الفلبينية المرتبة الثانية في قائمة "أجمل نساء 2021". هي إحدى أجمل نجمات العالم، وقد شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام الأميركيّة وظهرت على أغلفة أشهر المجلات العالميّة.

1- هانده أرتشل:

تبلغ هذه النجمة التركية 27 عاماً من العمر، وقد عملت في مجال عرض الأزياء والتمثيل، كما أنها موهوبة في مجال تصميم الأزياء. حققت هانده نجاحات كبيرة في بلدها وحول العالم، وهي احتلّت المرتبة الأولى في قائمة "أجمل نساء 2021".