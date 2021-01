جنيفير لوبيز تستقبل 2021 بإطلالة تحمل توقيعاً عربياً

أهدت النجمة جنيفير لوبيز جمهورها أغنية خاصة باحتفالات العام الجديد، وهي نسخة متجددة لأغنية It’s The Most Wonderful Time of the Year الشهيرة أدّتها مع النجم الأميركي ستيفي ماكي.

تألّقت جنيفير في هذه الأغنية المصوّرة بإطلالتين حملت أولاهما توقيع المصمم اللبناني جورج حبيقة. وهي ظهرت في بداية الأغنية بإطلالة خيّم عليها اللون الأبيض، تألّفت من "توب" برّاقة وتنورة طويلة نسّقتها مع سترة من الفرو، قفازات جلديّة طويلة، وحذاء فضّي. وقد نشر المصمم جورج حبيقة في صفحته على موقع "إنستغرام" صورة لهذه الإطلالة مرفقة بتعليق جاء فيه: "ملكة الغلامور جنيفير لوبيز لدى ظهورها في أحدث أغنياتها المصوّرة بإطلالة تحمل توقيع المصمم جورج حبيقة تألّفت من "توب" تزيّن باللؤلؤ والباييت تمّ تنسيقه مع تنورة منفّذة بقطع اللايزر من مجموعة الخياطة الراقية الخاصة بخريف وشتاء2020-2021."

هي ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها جنيفير لوبيز من تصاميم دار Georges Hobeika، التي سبق أن وقّعت إطلالتها في حفل SAG Awards 2020 خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي وفي حفل Critics’ Choice Awards 2020.

الإطلالة الثانية التي ظهرت بها جنيفير في هذه الأغنية المصوّرة كانت من توقيع المصمم الفلبيني روكي غاثيركول، وهي تألّفت من ثوب أحمر عاري الكتفين تزيّن بكشاكش كبيرة وتميّز بطابعه الأميري. وقد أثبتت جنيفير مرة جديدة أنها واحدة من أيقونات الموضة العالميّات التي تستحق المتابعة في العام الجديد.