5 اتجاهات في الموضة سترافقنا خلال العام 2021

من التطورات التي يحملها إلينا العام 2021، اتجاهات جديدة في عالم الموضة تجلّت من خلال مجموعات الأزياء النسائية الجاهزة للربيع والصيف المقبلين. تعرّفوا على أكثرها انتشاراً فيما يلي:

أحدث العام 2020 تحوّلات كبيرة في حياتنا فرضها انتشار وباء كورونا حول العالم، وما رافقه من تدابير وقائيّة للحدّ من الإصابة بفيروس كوفيد19 كان أبرزها التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل. تجلّت هذه التحوّلات بالإقبال الكثيف على ما يُعرف بالأزياء المنزليّة التي نطلّ بها لدى التواصل افتراضياً مع العائلة، والأصدقاء، وزملاء العمل.

البحث عن الراحة الجسديّة والنفسيّة من خلال الأزياء ينتقل معنا إلى العام 2021، وسوف تجدونه مرافقاً للاتجاهات الجديدة التي ستطبع الأيام المقبلة.

1- الألوان المبهجة:

تزرع الألوان المشرقة لمسات من الفرح في أيامنا التي تعيش على إيقاع الوباء. وهي تشكّل مصدراً للحيوية والمرح نحتاج إليه أكثر من أي وقت مضى، وقد حرصت دور الأزياء العالميّة على الاستعانة بالألوان المشرقة في مجموعات ربيع وصيف 2021 لإضافة لمسات من الإيجابيّة على حياتنا. لفتتنا دار Balmain ببدلاتها ذات الألوان النيونيّة، أما دار Dolce&Gabbana فاستعانت باللون لتجسيد مفهوم "حب الحياة". وقد تكرر ظهور الألوان المعززة للشعور بالفرح والنشاط في مجموعات Valentino، وStella McCartney، وBottega Veneta.

2- السراويل الواسعة:

تتميّز هذه السراويل بطابعها العملي والمريح، وهي تشكّل بديلاً مثالياً لسراويل "الليغينغ" والسراويل الرياضيّة التي انتشر ارتداؤها بكثافة في الأشهر الأخيرة. لفتتنا السراويل الواسعة بأناقتها في مجموعات Louis Vuitton، وChloe، وFendi، على أن يتم ارتداؤها مع سترة "بلايزر" واسعة لإطلالة كلاسيكية أو مع بلوزة قطنية لطابع "كاجوال" وشبابيّ.

3- الأكمام المنفوخة:

تضفي هذه الأكمام الضخمة لمسات من التميّز على الإطلالة، وقد لاقت اهتماماً من قبل المصممين وإقبالاً من جانب المستهلكين. تكرّر ظهورها في مجموعات Alexander McQueen، Gucci، Loewe، وProenza Schouler.

4- الثياب الرياضيّة:

لم تعد الثياب الرياضيّة حكراً على أوقات ممارسة الرياضة، بل أصبحت جزءاً من حياتنا اليوميّة داخل المنزل وخارجه. وقد رأيناها في مجموعات أشهر دور الأزيا العالميّة أمثال: Balenciaga، وGucci، وGivenchy، وPrada.

5- الأثواب الرومانسيّة:

هي عنوان الرقة والأنوثة. تندرج الأثواب الرومانسيّة ضمن كلاسيكيّات الموضة ولكنها تواكب التجدد وتكتسي بطابع عصريّ كما في مجموعات Dior وLanvin وValentino وRodarte لربيع وصيف 2021.