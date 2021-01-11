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ما هو مصير أسابيع الموضة الباريسية في يناير؟

من مجموعة بالمان للأزياء الراقية لخريف 2020

ما هو مصير أسابيع الموضة الباريسية في يناير؟

من المنتظر أن ينطلق أسبوع الموضة الرجالية في 19 يناير الجاري ويستمر حتى 24 منه

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العربية.نت- رانيا لوقا

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تشهد العاصمة الفرنسيّة خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري أسبوعين للموضة، أحدهما مخصّص للأزياء الرجاليّة والثاني للخياطة الراقية. فما هو مصيرهما في ظل تدابير الإقفال العام التي يشهدها العالم في ظل الموجة المتصاعدة من جائحة كورونا؟

من مجموعة هرميس لربيع 2021
من مجموعة هرميس لربيع 2021

كشف اتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسيّة عن قراره فيما يتعلّق بمواعيد أسابيع الموضة التي يُنتظر أن تُقام خلال يناير/كانون الثاني الجاري. وقد تمّ التوصل إلى القرار النهائي في هذا المجال بعد محادثات مكثفة تم إجراؤها مع الشرطة الفرنسيّة في ظل استمرار القيود الصحيّة التي تفرضها الحكومة الفرنسيّة. وقد أعلن باسكال موران المدير التنفيذي لهذا الاتحاد أنه لن يتم إلغاء أسابيع الموضة ولكن سوف يقتصر تقديمها على الصيغة الافتراضيّة نتيجة منع التجمّعات. وهو كشف أنه يمكن لدور الأزياء أن تستعين بعارضات وعارضين لتنظيم فعاليات يتم بثّها مباشرةً عبر مواقعها ووسائل التواصل الاجتماعي شرط أن تتمّ من دون جمهور.

من مجموعة لويس فويتون لربيع 2021
من مجموعة لويس فويتون لربيع 2021

من المنتظر أن ينطلق أسبوع الموضة الرجاليّة في 19 يناير الجاري ويستمر حتى 24 منه، أما أسبوع الخياطة الراقية لربيع وصيف 2021 فسوف ينطلق في 25 يناير ويستمر حتى 28 منه. وقد تمّ الكشف عن روزنامة العروض الرجاليّة التي تتضمّن 71 اسماً، منها دور أزياء فرنسيّة مثل Louis Vuitton، وDior Homme، وHermes بالإضافة إلى علامات أجنبيّة منها Yohji Yamamoto، وRick Owens، وDries Van Noten، وPaul Smith، وLoewe أما روزنامة عروض الخياطة الراقية فتشارك فيها 32 دار أزياء منها Chanel، وArmani Prive، وJean Paul Gaultier.

من مجموعة فالنتينو لخريف2020
من مجموعة فالنتينو لخريف2020

بعد أسابيع الموضة التي سيشهدها الشهر الحالي، سيكون الموعد التالي في روزنامة أسابيع الموضة الفرنسيّة في 9 مارس/آذار المقبل موعد تقديم مجموعات الأزياء الجاهزة النسائيّة. فهل ستكون أيضاً افتراضيّة أم أن تراجع أرقام الإصابات بفيروس كوفيد19 سيسمح أن يتمّ تقديم العروض بشكل مباشر وبحضور الجمهور؟

من مجموعة ديور أوم لربيع 2021
2 صور من مجموعة ديور أوم لربيع 2021
2 صور
من مجموعة ديور أوم لربيع 2021
من مجموعة ديور أوم لربيع 2021
من مجموعة شانيل للأزياء الراقية لخريف2020
من مجموعة شانيل للأزياء الراقية لخريف2020
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