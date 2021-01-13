بين الأعلى والأدنى.. تكلفة الجمال حول العالم

كشفت دراسة "تكلفة الجمال حول العالم" التي أجرتها منصّة Cosmetify البريطانيّة التي تجري مقارنات بين أسعار المنتجات التجميليّة عن الدول التي حققت الأرقام الأدنى والأرقام الأعلى في مجال كلفة مستحضرات التجميل الأكثر انتشاراً. تعرّفوا على النتائج فيما يلي.

اعتمدت منصّة Cosmetify لتنفيذ هذه المقارنة على مقارنة أسعار 5 منتجات تجميليّة شهيرة هي: عطر N5 من Chanel، أحمر شفاه Retro Matte من MAC Cosmetics، كريم الأساس Double Wear من Estee Lauder، جل كريم الحواجب Dipbrow من Anastasia Beverly Hills، وكريم الأساس Sheer Glow من Nars. وقد شملت الدراسة حوالي 50 دولة وتناولت أسعار المنتجات كلاً على حدة ومجموعها.

أظهرت نتائج هذا الاستفتاء أن السعر الأدنى الذي حققته هذه المنتجات كان في كندا حيث بلغ مجموعها ما يعادل 259.57 دولار. تليها الولايات المتحدة حيث بلغ المجموع 265 دولار، ثم تركيا حيث بلغ المجموع ما يعادل 281.90 دولار، فالمكسيك حيث بلغ المجموع ما يعادل 285.37 دولار، ثم ماليزيا حيث بلغ المجموع ما يعادل 285.70 دولار، وبريطانيا حيث بلغ المجموع 286.03 دولار.

وإذا كانت هذه الدول سجّلت الأسعار الأدنى في مجال تكلفة الجمال حول العالم، فإن الأسعار الأغلى حققتها الصين التي احتلّت المرتبة الأولى في هذا المجال حيث وصل مجموع سعر هذه المنتجات إلى ما يعادل 416.05 دولار، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب تايلاند حيث بلغ مجموع سعر هذه المنتجات 395.45 دولار، والمرتبة الثالثة من نصيب تايوان حيث بلغ مجموع سعر هذه المنتجات 290.26 دولار، والمرتبة الرابعة من نصيب الإمارات العربيّة المتحدة حيث بلغ مجموع سعر هذه المنتجات 351.80 دولار، أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب الدنمارك حيث بلغ مجموع سعر هذه المنتجات 342.83 دولار.