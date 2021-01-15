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رغم الوباء والإغلاق.. أسبوع لندن للأزياء الجاهزة يقام بموعده

من مجموعة تمبرلي لندن لربيع 2021
من مجموعة تمبرلي لندن لربيع 2021
فيروس كورونا

رغم الوباء والإغلاق.. أسبوع لندن للأزياء الجاهزة يقام بموعده

تم الإبقاء على موعد المناسبة في فبراير المقبل على أن تجري العروض بشكل رقمي حصراً

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العربية.نت - رانيا لوقا

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في ظل الإغلاق الصارم الذي فرضته السلطات في بريطانيا للحدّ من انتشار فيروس كورونا، أعلن مجلس الأزياء البريطاني أن أسبوع لندن للأزياء الجاهزة في نسخته الخاصة بخريف 2021، سيُقام في موعده المقرر في شهر فبراير المقبل على أن يتبنّى الصيغة الرقميّة حصراً. فماذا عن تفاصيل فعالياته؟

يأتي هذا القرار لدعم وتشجيع صناعة الموضة البريطانية التي تشهد حالياً تراجعاً نتيجة انتشار الوباء. وقد دعا مجلس الأزياء البريطاني إلى أن تتم هذه المناسبة بطريقة آمنة تتقيّد بالتوجهات الحكومية الصحية المعمول بها في البلاد.

ومن المنتظر أن ينطلق أسبوع لندن للأزياء الجاهزة يوم الجمعة 19 فبراير ويمتد حتى 23 منه، على أن يتضمّن عروضاً مباشرة وغير مباشرة ممكن للجمهور أن يتابعها عبر موقع www.londonfashionweek.com. وهذا ما سيفتح المجال أمام المصممين المشاركين لتقديم محتوى جديد وبيع أحدث مجموعاتهم على المنصّة الرقمية التي يمكن الوصول إليها طوال العام.

من مجموعة عثمان يوسفزادا لربيع 2021
من مجموعة عثمان يوسفزادا لربيع 2021

تدابير استثنائية

سبق لمجلس الأزياء البريطاني أن أعلن خلال العام 2020 أن أسبوع لندن للموضة سوف يشهد تعديلات مرتبطة بعدم تقيّد الأزياء بموسم معيّن وبالجمع بين العروض النسائية والرجالية عند الحاجة.

حتى اليوم، لم يتمّ إصدار الجدول النهائي لعروض شهر فبراير ولكن علمنا أن من بين العلامات المشاركة بهذا الأسبوع حتى الآن: Erdem، وEmilia Wickstead، وOsman Yousefzada، وHalpern، وMolly Goddard، وRichard Quinn، وRoksanda، وTemperley London.

من مجموعة روكسندا لربيع 2021
من مجموعة روكسندا لربيع 2021
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في هذا الإطار، طالب مجلس الأزياء البريطاني الحكومة بدعم صناعة الأزياء البريطانية من خلال تسهيل مشاركة المصممين الأجانب بالعروض وإعفائهم من الحجر الصحي.

وكان أسبوع لندن للموضة أقيم افتراضيا للمرة الأولى خلال شهر يونيو الماضي ثم عاد إلى العروض الحيّة بحلول شهر سبتمبر. وقد شارك بهذا الحدث أكثر من 80 مصمما قدّم 7 منهم عروضاً مباشرة أمام جمهور محدود، كما كان هناك 21 عرضاً تمّ تقديمهم على شكل مزيج من العروض الفعليّة والرقميّة. أما العروض الـ50 المتبقية فتمّ تقديمها عبر شبكة الإنترنت. فما الجديد الذي سيحمله إلينا أسبوع لندن للأزياء الجاهزة بنسخته الخاصة بموسمي خريف وشتاء 2021؟ الجواب في الأسابيع القادمة.

من مجموعة إرديم لربيع 2021
2 صور من مجموعة إرديم لربيع 2021
2 صور
من مجموعة إرديم لربيع 2021
من مجموعة إرديم لربيع 2021
من مجموعة إميليا ويكستيد
من مجموعة إميليا ويكستيد
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