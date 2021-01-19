  • مباشر
اللغة

الموضة ترسم معالم الواقع الجديد على طريقة "فندي"

1
1

الموضة ترسم معالم الواقع الجديد على طريقة "فندي"

فعاليات أسبوع ميلانو للموضة، بدا خالياً من أي عرض مباشر بسبب التدابير الصحيّة الصارمة التي فرضها انتشار وباء كورونا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

قدّمت دار Fendi مجموعتها من الأزياء الرجاليّة لخريف وشتاء2021-2022 بشكل افتراضي ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة، الذي جاء خالياً من أي عرض مباشر بسبب التدابير الصحيّة الصارمة التي فرضها انتشار وباء كورونا. فهل جاءت أزياؤها لتتناسب مع الظروف الاستثنائيّة التي نعيشها اليوم؟

حرصت المديرة الإبداعية في الدار سيلفيا فنتوريني فندي على تحضير مجموعة من التصاميم ترسم من خلالها "واقعاً جديداً". وقد انطلقت من كلاسيكيّات الموضة الرجاليّة لتقدّم قطعاً لا ترتبط بزمن محدد وتعتمد في مفهومها على رؤية جديدة تأخذ بالاعتبار تطوّر أسلوب الحياة ومتطلّبات الرجل العصري، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية التي يشهدها العالم حالياً.

التنوّع، والراحة، والرصانة هي خصائص ميّزت هذه المجموعة التي تتأرجح بين الإبداع والواقع، وهي تأتي مطعّمة بطاقة جديدة وبعضاً من الخيال. الخامات التي استعملت في تنفيذ هذه التصاميم جاءت فاخرة وتولي، وهي تولي للراحة وحريّة الحركة أهميّة كبيرة. تنوّعت هذه الخامات بين الصوف، والجوخ، والحرير، والأنسجة المحشوّة التي زيّنت المعاطف، والسترات، وحتى السراويل القصيرة. وقد بدت العديد من التصاميم مستوحاة من أزياء النوم والأزياء المنزليّة دون أن تفقد شيئاً من أناقتها ورقيّها.

الألوان جاءت حياديّة في قسم كبير منها تتراوح بين البيج والأسود مروراً بالتدرجات الفاتحة، ولكنها لم تخلو من بعض التصاميم المونوكروميّة التي تميّزت بألوانها القويّة القويّة والغريبة نسبياً عن الخزانة الرجاليّة. وقد تزيّنت بعض التصاميم بطبعات وتطريزات تشبه رسومات الأطفال وحملت توقيع الفنان الكوميدي والرسام البريطاني نويل فيلدينغ.

تُقدّم مجموعة Fendi الجديدة نظرة متجددة إلى الأزياء الرجاليّة التي أجرت تعديلات عليها بما يتناسب مع هذا العالم الجديد الذي يبدو غريباً وطبيعياً في الوقت نفسه. تعرّفوا على بعض أبرز إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.

9 صور
9 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تحذير من وباء آخر تحذير من وباء آخر "قادم من هناك".. والصحة العالمية: نواجه خطرا غير مسبوق
"لراحتك".. سوار ذكي يتيح لرئيسك متابعة حالتك النفسية

الأكثر قراءة

شرطة الرياض تقبض على ناشط في شرطة الرياض تقبض على ناشط في "سناب شات".. لهذا السبب!
صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي صرخة من منظمة الصحة: العالم على شفا فشل كارثي
هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد هل باتت أيام إيران معدودة في سوريا؟.. حميميم تشهد
العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية العثور على كيلوغرام شعر داخل معدة مراهقة سعودية
الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين
الخرطوم لأديس أبابا: لن نقبل تهديد 20 مليون سوداني الخرطوم لأديس أبابا: لن نقبل تهديد 20 مليون سوداني

قبل أن تذهب

هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟
هل يصدر ترمب قرارًا بالعفو عن نفسه قبل تنصيب بايدن؟

اكتشف المزيد