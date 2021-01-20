أسبوع باريس للموضة يستعين بالتكنولوجيا في مواجهة الوباء

بدأت يوم أمس الثلاثاء فعاليات أسبوع باريس للأزياء الرجاليّة الذي سيمتدّ على 6 أيام ويُقدّم للجمهور جديد 68 علامة متخصصة بأناقة الرجل. يُقام هذا الحدث بشكل افتراضي، فكيف سخّر القيّمون عليه التكنولوجيا ليتمكنوا من الوصول إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم؟

عمد اتحاد الخياطة الراقية والموضة، الذي يُعتبر العقل المدبّر للموضة الفرنسيّة، إلى تطوير موقعه الإلكتروني وتوسيع فريق عمله لكي يتمكّن من تغطية جميع فعاليات هذا الأسبوع بشكل افتراضي. وهو وقّع اتفاقيات شراكة مع قناة CNN الأميركيّة وصحيفة Kommersant الروسيّة، كما سيتمّ نشر الفيديوهات التي تظهر على موقع اتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسيّة على 4 منصّات تشهد متابعة كبيرة من قبل الجمهور في الصين، وهي: Tencent، وWeChat، وWeibo، وDouvin.

يأتي التعاون مع قناة CNN الأميركيّة بعد نجاح التعاون في المواسم الماضية مع صحيفتيّ New York Times الأميركيّة وAshai Shimbum اليابانيّة في نقل الموضة الفرنسيّة إلى العالم. فهما خصصتا صفحات لتغطية العروض الباريسيّة كما ستكون كل منشورات الدور المشاركة متوفرة عبر موقع Youtube.

أسماء عالميّة في الروزنامة الفرنسيّة

تهافتت دور الأزياء العالميّة على حجز مواعيد لها في روزنامة أسبوع باريس للموضة الرجاليّة. وقد افتتحت الأسبوع دار Berluti يوم أمس الثلاثاء وستنهيه يوم الأحد المقبل دار 1017 ALYX 9SM الناشئة. ولن تغيب عنه أسماء كبيرة مثل Louis Vuitton، وDior Homme، وHermes، وPaul Smith.

وقد صرّح باسكال موران المدير التنفيذي لاتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسيّة أن عدد ونوعيّة المصممين الذين يقبلون على المشاركة بأسابيع الموضة الفرنسيّة يُبرز أهميّة ومتانة هذا الحدث رغم الظروف الصحيّة الاستثنائيّة التي يعيشها العالم حالياً.

من المنتظر أن تشهد فعاليات أسبوع الأزياء الرجاليّة الفرنسيّة مشاركةً من دور أجنبيّة شهيرة أمثال: Yohji Yamamoto اليابانيّة، وJW Anderson البريطانيّة، وRick Owens الأميركيّة، وDries van Noten البلجيكيّة، وLoewe الإسبانيّة، وThom Browne الأميركيّة. أما من المشاركين الجدد بفعاليات هذا الأسبوع فنذكر علامات مثل: Louis-Gabriel Nouchi، وWales Bonner، وBasscoutur، وValette Studio، وKidil.

من الدور التي انسحبت من فعاليات هذا الأسبوع نذكر Celine التي أعلنت أنها ستقدّم عرضها في وقت لاحق من العام 2021. وقد أعلن اتحاد الخياطة الراقية والموضة في فرنسا أنه قام أيضاً بتطوير مجلته الرقميّة التي تحمل إسم Insider لتتمكّن من مواكبة جميع العروض. فهذه الوسائل الرقميّة التي أثبتت فعاليتها في زمن الأزمة الصحيّة لن تغيب بعد انتهائها، ولكنها ستبقى دائماً مورداً حيوياً يرافق العروض المباشرة لدى عودتها.