بالصور.. هذه مواصفات أطول طريق للمشاة في مكة المكرمة

انتهت أمانة العاصمة المقدسة من تنفيذ أحد أهم وأكبر المشروعات بالمشاعر المقدسة، وهو مشروع تنفيذ وتهيئة طرق #المشاة التي تمتد من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات، وحتى مشعر #منى مروراً بمزدلفة.

وأوضح مدير عام الطرق بالأمانة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط، أن المشروع صمّم وفق أحدث الطرق الفنية والهندسية مع مراعات أفضل المعايير العالمية، ليكون متاحاً للاستخدام من حجاج بيت الله الحرام خلال موسم #الحج لهذا العام، إضافة إلى إمكانية استخدامه للمتنزهين والزائرين على مدار العام.

ويهدف المشروع إلى تأمين الراحة والأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة "عرفات - مزدلفة – منى"، حيث تم خلال المشروع رصف الطريق من خلال تركيب بلاط من "الانترلوك"، وتركيب كراسي على جانبي الطريق من أجل تأمين راحة الحجاج، وتركيب مظلات لوقاية الحجاج من أشعة الشمس، ووضع حواجز خرسانية كروية لمنع دخول المركبات إلى طريق المشاة، مع تنفيذ العديد من المجسمات التي صممت بما يتناسب مع قدسية المكان، ولتضفي المزيد من الراحة لسالكي الطريق، كما تم إنارة الطريق بواسطة أعمدة عالية التقنية، وكشافات (LED) التي تتميز بشدة إضاءتها وقلة تكاليفها مقارنة بالإنارة العادية، مع قلة انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة.

وتم تنفيذ الطريق وتصميمه مع وضع اللمسات الجمالية والفنية وفق أعلى المعايير الهندسية التي تضمن الاستفادة منه بالشكل المطلوب، حيث شمل تنفيذ الطريق أربعة مسارات بإجمالي أطوال تزيد على 25 كيلومتراً، وهو بذلك يعد من أطول طرق المشاة في العالم، حيث بلغ طول الطريق الأول 5100 متر طولي، والثاني 7580 مترا طوليا، والثالث 7556 مترًا طوليًا، والرابع 4620 مترًا طوليًا، وشملت هذه المسارات تركيب بلاط "انترلوك"، بما يعادل 500 ألف متر مربع، ووضع 500 من الحواجز الخرسانية، وتركيب 1000 كرسي لاستراحة الحجاج.

كما تشتمل هذه الطرق على 57 لوحة إرشادية، وأكثر من 400 عمود إنارة عالية التقنية، إضافة إلى 810 فانوس (LED)، و25 برج إنارة بارتفاع 30 متراً، و100 فانوس بقوة 100 واط، كما تم تركيب أكثر من 400 سلة نفايات على جانبي الطريق.