هذه قصة آبار الحاويات المخفية في مكة المكرمة!

عمدت الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة إلى التوسع في جملة من الخدمات التي تقدمها خلال أيام #الحج بهدف إبقاء المشاعر نظيفة وخالية من الملوثات والنفايات التي يمكن أن تسبب تأثيرا على صحة الحجيج، وجاهزية البقاع الطاهرة في مكة المكرمة، ومن أبرزها حاويات الآبار المخفية في المشاعر المقدسة، وذلك تزامناً مع زيادة أعداد حجاج هذا العام عن الأعوام الماضية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس محمد المورقي، أن إدارة النظافة تبذل خدمات إضافية هذا العام من خلال عدد من الخدمات التي تم استحداثها، والأخرى الثابتة التي عملت الإدارة على تطويرها وتوسيعها، حيث تسعى إدارة النظافة إلى التوسع في مشروعها في حاويات الآبار المخفية هذا العام، من خلال تجهيز ثلاث آبار سعة 20 متر مكعب بإجمالي 60 متر مكعب بزيادة 200% للطاقة الاستيعابية، واستخدام الحاويات المخفية سعة 3000 لتر، وتركيب 10 حاويات بإجمالي سعة 30 ألف لتر جوار أحد مطابخ الخيام المطورة.

إضافة إلى توزيع بقية #الحاويات في طريق المشاة بمشعر منى، واستخدام حاوية تعمل بالطاقة الشمسية بسعة 1100 لتر لتعميم استخدامها في المنطقة المركزية، فيما تم اختيار الحاوية النموذجية وتوريدها وتركيبها في الشوارع الرئيسية، وطرق المشاة في #مكة المكرمة لتعكس صورة إيجابية، وتسهم في استيعاب النفايات الخفيفة الناتجة من المشاة، إضافةً إلى اعتماد مكانس الشفط الكهربائية صديقة للبيئة في عقود النظافة بعد تجربة استخدامها في المناطق المزدحمة، وأثبتت جدواها خاصة في شفط #مخلفات الحلاقة العشوائية والعبوات الفارغة والمبعثرات الخفيفة.

شبكة نفايات أرضية

وكانت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت موضوع نقل نفايات المسجد الحرام عبر شبكة نفايات أرضية بطول 35 كلم تحت المنطقة المركزية، وامتداد 7 كلم خارج مركزية الحرم، إضافة إلى نقل المشروع لـ 600 طن يوميا من المخلفات.

وبعد أن أعلنت شركة فنلندية عبر موقعها الإلكتروني أن المرحلة الأولى من أعمال الشبكة الأرضية لنقل نفايات الحرم المكي عبر أنابيب أرضية مخصصة ستكون مرحلتها الأولى جاهزة للاستخدام في 2016، وفي رابط خاص بالمشروع على ذات الموقع أبانت أن العمل بدأ فيه من 2011.

يذكر أن مشروع نقل النفايات يسمح بنقل 600 طن يومياً من النفايات التي يتركها الحجاج في أكثر من 318 موقعاً لجمع المخلفات، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 50 مليون يورو ما يعادل 198.5 مليون ريال.