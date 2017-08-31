الملك سلمان يتكفل بنفقة الهدي لضيوف برنامج خادم الحرمين

تكفل #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنفقات الهدي لجميع #الحجاج المستضافين ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة لهذا العام البالغ عددهم "5" آلاف حاج وحاجة.

وأوضح الأمين العام للبرنامج عبدالله بن مدلج المدلج، أن المكرمة شملت جميع المستضافين في البرنامج من بينهم ذوو شهداء فلسطين وأقارب شهداء الجيش والشرطة المصرية، وأهالي شهداء ومصابي الجيش السوداني المشارك في عاصفتي الحزم وإعادة الأمل، بالإضافة إلى ضيوف البرنامج العام القادمين من أكثر من 80 دولة.

وأشار إلى أن هذا العطاء المتجدد من خادم الحرمين الشريفين أكد اهتمامه بالمسلمين وحرصه المستمر على تقديم كل ما يحتاجونه ويرغبون فيه، فضلاً عن جهوده في توحيد كلمة المسلمين.

وبين المدلج أن عدد المستفيدين من هذه المكرمة بلغ "5" آلاف حاج وحاجة، بينما استفاد منه العام الماضي "2400" حاج وحاجة، لافتاً إلى أن اللجنة التنفيذية للبرنامج بدأت العمل على تنفيذ هذه المكرمة، وجرى إبلاغ جميع الضيوف، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذه.

يذكر أن #برنامج_ضيوف_خادم_الحرمين_الشريفين_للحج_و_العمرة يأتي في إطار التواصل مع الشخصيات الإسلامية في مختلف دول العالم، وتأكيداً على علاقات الأخوة بين المملكة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية ومنها العلاقات مع أبناء الشعب القطري الذين تم استضافتهم ضمن البرنامج هذا العام.