جزائرية جاءت للحج فوضعت طفلتها بـ"أطهر بقاع الأرض"

ولدت حاجة جزائرية طفلة في مستشفى الولادة والأطفال بـ #العاصمة_المقدسة، وعبرت الحاجة عن سعادتها بقدوم مولودها في أطهر بقاع الأرض.

وقالت الحاجة الجزائرية: "أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المستشفى وإلى موطن الإنسانية على ما وجدت من حسن استقبال وترحيب من أول يوم وصلت فيه إلى المستشفى"، وأكدت الحاجة أنها لا تستطيع وصف سعادتها بعد أن جاءت من أجل أداء #مناسك_الحج، ليرزقها الله طفلة في #بلاد_الحرمين الشريفين.

من جهته، أكد مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، أن المستشفى يسعى جاهداً لتوفير الاحتياجات الرئيسية للمرضى قاصدي بيت الله الحرام.

وبين أن المجموع الكلي لحالات المواليد من #حجاج بيت الله ومنذ بداية موسم #الحج وحتى يوم عرفة بلغ 9 مواليد.