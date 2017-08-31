هكذا سيتم مراقبة حركة الحجيج في الجمرات

أكد قائد قوات أمن الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، جاهزية منشأة #الجمرات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في يوم #الحج الأكبر، عبر منظومة أمنية مكونة من قوات الطوارئ الخاصة، الموكل إليها عملية تنظيم المشاة التي تنتشر في مداخل ومخارج المنشأة.

وأوضح الحربي أنه تم وضع العديد من الخطط لتسهيل حركة تفويج الحجاج التي تكفل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، مفيداً أنه سيتم توزيع الحجاج القادمين للجمرات من مختلف الجهات والطرق على مختلف الأدوار بمنشأة الجمرات وفق خطط وآليات أعدت ومنذ وقت مبكر بما يضمن نجاح وتسهيل عملية دخولهم لمنشأة الجمرات، وفق وكالة الأنباء السعودية.

كما لفت إلى أن هناك العديد من الطرق التي سيسلكها الحجاج القادمون للجمرات، ومنها نفق المعيصم وطرق الجوهرة وسوق العرب والشارع الجديد وطريق المشاة المظلل وغرب مكة والششة وشارع الحج والعزيزية وشارع صدقي ومحطة النقل العام ومجر الكبش والحجاج الساكنون في العمائر والقادمون عن طريق قطار المشاعر.

وأفاد بأنه سيتم مراقبة حركة الحجيج في المنشأة عبر مركز للقيادة والسيطرة بمنشأة الجمرات يتوفر به أكثر من 500 كاميرا تعمل على مدار الساعة ومرتبطة مباشرة بمركز القيادة والسيطرة للأمن العام ويعمل على إدارته كوادر وطاقات بشرية مؤهلة أعلى درجات التأهيل في مجال مراقبة وإدارة الحشود.

من جانبه، أشار قائد قوات الطوارئ الخاصة في حج العام، اللواء محمد العصيمي إلى أن عمل قوات الطوارئ في منشأة الجمرات سيكون مركزاً في إدارة حركة الحشود وتنظيم رمي الجمرات في كل الأدوار، بهدف تحقيق التوازن في سهولة الحركة، مؤكداً قدرة وجاهزية هذه القوات في تأدية أعمالها عبر الخبرات المتراكمة التي حققتها في مواسم الحج السابقة، مبيناً أن عملية الدخول إلى منشأة الجمرات ستتم من مختلف الطرق والاتجاهات في مشعر منى.

وأكد العصيمي جاهزية منشأة الجمرات لاستقبال الحجيج للقيام برمي الجمرات من خلال ستة طوابق تتوافر بها كافة الإمكانات وتدار من قبل قوات الطوارئ الخاصة، منوهاً بما يتوافر بالمنشأة من خدمات وإمكانات مادية متطورة من كاميرات مراقبة وغيرها من المكانات المادية إلى جانب العنصر البشري المدرب أفضل تدريب على التعامل مع الحشود وسبل تقديم الخدمات لضيوف الرحمن والسهر على راحتهم.