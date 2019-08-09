بعد مرور قرن.. يمني يحقق أمنيته بأداء فريضة الحج

توج حاج يمني مشوار حياته الممتد لمائة عام بأداء فريضة الحج. فبعد مرور قرن من الزمان، أتاحت الظروف للحاج حسن أحمد حسين، القادم من اليمن، أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

رحلة الحاج إلى مكة المكرمة مرت بجملة مواقف إنسانية عاش فيها أفراحاً وأمنيات وتصدرها أمل وصبر أحياها وأنعشها بدعوات بأن يتحقق حلمه بالطواف ببيت الله العتيق والارتشاف من ماء زمزم.

وقال الحاج حسن لـ"العربية.نت" إنه في كل عام كان يندب حظه لقلة حيلة اليد، وبعد هذا العمر قرر بيع أرضه الزراعية والتوجه لأداء فريضة الحج.

وتابع: "لم أتمالك نفسي عندما شاهدت الكعبة المشرفة لأول مرة في حياتي وحجاج بيت الله يطوفون بكل أمن وأمان وهذه أمنية العمر"، مؤكداً أن فرحة الوصول إلى الأراضي المقدسة تريح النفوس من المشقة.

وأبان الحاج حسن أنه يتمتع بصحة جيدة وذاكرة وهمة عالية تسمح له بأداء فريضة الحج وتحقيق حلم العمر، لافتاً إلى أن حفيده يرافقه في هذه الرحلة لمساعدته.

كما ثمن التسهيلات المقدمة للحجاج والطريقة الاحترافية في تنفيذها وتنظيم سير الحجاج بدقة ويسر وسهولة واطمئنان وراحة وسط توافر كل الإمكانات المسخرة سواء كانت طبية وأمنية وغيرها.