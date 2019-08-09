يوم التروية.. حجاج قطر يصلون مكة

أفاد مراسل "العربية" بأن دفعات من حجاج قطر توافدت إلى مكة المكرمة استعدادا لتوجههم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

فيما أشارت مصادر خاصة لـ"العربية"، إلى أن 3 دفعات وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قادمة من إحدى الدول الخليجية، وهناك دفعتان ستصلان مع نهاية يوم التروية.

كما أوضحت مصادر أخرى أن لجنة الحالات الإنسانية في وزارة الداخلية، استقبلت حجاج قطر وسهلت مهمة دخولهم، إلى جانب اللجان الأخرى من مديرية الجوازات ووزارة الحج.

أيضا أكدت المصادر أن لجنة الحالات الإنسانية في وزارة الداخلية، سهلت مهمة عبور واستخراج تصاريح دخول لأكثر من 100 ألف مواطن قطري خلال العامين الماضيين، ضمن الحالات الإنسانية من زيارة وعلاج، أو تأدية مناسك الحج والعمرة.