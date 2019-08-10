صورتان لرجلي أمن بعرفات تثير الإعجاب في مواقع التواصل

لفتت صورتان لرجلي أمن من قوات الدفاع المدني أنظار النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي يوم عرفة، الأولى لضابط برتبة مقدم يعمل في الميدان تحت زخات المطر و رغم الضغط المناط به للإشراف على إجراءات الأمن والسلامة في الميدان استرق ثوانٍ معدودة لحظات هطول المطر لرفع الدعوات لله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الذي جمع شرف المكان والزمان.

أما الصورة الأخرى بثها حساب وزارة الداخلية لأحد أفراد الدفاع المدني يمسك بيده اليمنى قارورة ماء ويضم حاجاً بيده اليسرى وكتب الحساب تعليقاً غاية في اللطف: "يدٌ تروي ويدٌ تحوي" هذا التعليق أثار إعجاب النشطاء الذين اعتبروه أجمل وصف للصورة.

واتفق جميع المعلقين أن رجال الأمن السعودي يقدمون خدماتهم بتفانٍ وإخلاص وهذا واقع معاش في المشاعر.