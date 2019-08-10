صور نادرة للحرمين والمشاعر منذ 83 عاماً

اقتنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مؤخرا مجموعة من الصور النادرة التي توثق لمشاهد متعددة من حج العام 1354هـ الموافق للعام 1936م لتضيف لمقتنياتها الخاصة بالحج والعمرة ومكة المكرمة والمدينة المنورة سجلا جديدا من الصور النادرة حيث تعمل المكتبة على توثيق التاريخ السعودي المعاصر، وما تقدمه المملكة منذ تأسيسها من تطويرات على مستوى الطرق والإنشاءات والمباني وتوسعة الحرمين الشريفين خدمة لحجاج بيت الله الحرام وزواره من مشارق الأرض ومغاربها، على اعتبار أن المكتبة تشكل مركزا معرفيا عربيا إسلاميا، يهتم بكل ما من شأنه أن يعزز التاريخ العربي الإسلامي، ويقدم صورته الحضارية المشرقة في مختلف المحافل العالمية.

وتضم الصور الجديدة مجموعة صور التقطتها بعثة الحج المصرية للعام 1936 منها صورة للكعبة المشرفة في ذلك العام، وصورة للحجيج بعد أن وقفوا بجبل عرفات ثم نزلوا منه قاصدين منى والمزدلفة، وصورة للحجاج في منى وصورة لأعضاء بعثة الشرف المصرية في العام 1936 وصورة لأحد أبواب الحرم الشريف، وصور لعدد من عيون مياه الشرب بالمدينة المنورة، وصورة لإحدى مآذن الحرم النبوي الشريف، وصور لعدد من شوارع المدينة المنورة، وصورة لنزول بعض حجاج بيت الله الحرام في ميناء جدة الإسلامي.

يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تقتني أرشيفا كبيرا من الصور هو الأندر في العالم حيث يتشكل هذا الأرشيف من (5564) صورة، التقطها أشهر مصوري الشرق والمنطقة العربية والعالم الإسلامي منذ العام 1740م وهي تتضمن رصدا مصورا للمشاعر والمعالم الدينية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا على الصور التي تصور أبرز الأماكن التراثية والآثارية.