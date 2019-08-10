وزير الداخلية السعودي يتفقد مركز العمليات الأمنية في مكة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على أهمية توفير كل ما يسهم في أمن وأمان وراحة حجاج بيت الله الحرام وفق ما يتطلع له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء ذلك خلال زيارة الأمير عبدالعزيز بن سعود التفقدية، الجمعة، لسير العمل والمهمات للمركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.

ووقف الوزير في زيارته التفقدية على الخدمات التي يوفرها المركز للحجاج من خلال استقبال البلاغات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية التي يتم مباشرة مهمات متابعتها في المركز خلال موسم الحج.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد استمع وزير الداخلية لشرح قدمه المشرفون على المهمات المختلفة بالمركز عن الأساليب المتبعة في التعامل مع البلاغات التي يتلقونها ومتابعتها وتقييم نتائج الاستجابة لها، واللغات التي يتعامل بها منسوبو المركز مع المتصلين غير الناطقين باللغة العربية.

بعد ذلك اطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على نظام الخرائط الحرارية، واستمع لشرحٍ عن النظام قدمه قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالرحمن بن محمد الصالح.

وفي ختام الزيارة شكر وزير الداخلية العاملين في المركز، مقدراً جهودهم وموجهاً بالاستمرار في بذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.