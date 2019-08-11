اتصالات الحجاج يوم عرفة.. ارتفاع لافت في أرقام الإنترنت

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، الأحد، الإحصائية الخاصة في أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ليوم عرفة.

وأوضحت الإحصائية أن حجم استهلاك البيانات وصل إلى 1718 تيرابايت بنسبة زيادة 34% عن العام الماضي، بما يعادل مشاهدة أكثر من 704 آلاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ 344 ميغبايت/ مشترك، متجاوزة معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات البالغ 180 ميغابايت/ مشترك بنسبة 91%، مشيرة إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكاً للبيانات هي (يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، واتساب، إنستغرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تنزيل الإنترنت المتنقل قد بلغت 44.91 ميغابت/ثانية بنسبة زيادة 72.47% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل 15.73 ميغابت/ثانية بنسبة زيادة 55.74 عن العام الماضي، فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 5.9 مليون مكالمة.