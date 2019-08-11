فريق السلام السعودي يسعف أكثر من ألف حاج

قدّم فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ في لوحة مشرفة الخدمات الإسعافية لأكثر من 1000 حالة للحجاج خلال تواجدهم في مسجد نمرة بعرفات، بسبب ضربات الشمس وارتفاع الضغط أو السكري وبعض حالات الإجهاد الحراري.

وأوضح رئيس فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ في السعودية سعود المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الفريق يندرج تحت مظلة الدفاع المدني ومسجل في وزارة الداخلية ومتواجد في مناطق المملكة ويعمل على مدار الساعة في مجال البحث والإنقاذ، إضافة إلى المبادرات المجتمعية كمعايدة دور الأيتام ونزلاء ونزيلات الشؤون الاجتماعية وتقديم الدورات المجانية في المدارس والجامعات وتدريب قوات أمن الحج والعمرة وكشافة التعليم وغيرها.

وأفاد المالكي أن الفريق تأسس منذ عام 2014، بمشاركة 30 مسعفاً ومسعفة، وبلغ العدد هذا العام 2019 إلى 2000 مسعف ومسعفة من مختلف مناطق المملكة، مبينًا أن الفريق موزع في المشاعر المقدسة ويقدم خدماته بكل راحة وسرعة.

وبيّن المالكي أنه تم رفع جاهزية الفريق منذ أشهر من خلال التدريب المكثف على الإسعافات الأولية وإدارة الحشود والسلامة الوقائية والخدمات الإرشادية، لافتا إلى أن عملية التسجيل للانضمام للفريق تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي طوال السنة تلحقها لقاءات واجتماعات ثم حضور الدورات، متمنيًا للجميع بالقبول والتوفيق.

يذكر أن فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ يعد أحد الفرق التطوعية المعتمدة من وزارة الداخلية، ويضم كوادر وطنية مدربة وذات كفاءة عالية، وتعمل في عدة مناطق حيث تستقطب المتطوعين من الجنسين، ويتولى الفريق إعدادهم وتدريبهم لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم.