الأمن العام السعودي يعلن نجاح الخطط الأمنية للحج

أعلن مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي اليوم، عن نجاح كافة الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية المنفذة خلال حج هذا العام 1440هـ المنسجمة مع النجاحات الباهرة لكافة أعمال الموسم.

ونقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الحربي صرح من داخل غرفة مركز القيادة والسيطرة "أن وضع الحجاج الآن مطمئن ولله الحمد ويسير في الاتجاه الطبيعي بعد أن رموا الحجاج ظهر اليوم الجمرات الثلاث، منهم المتعجلون الذين اتجهوا إلى المسجد الحرام، ومنهم من عاد إلى مخيماتهم رغم وجود كثافة عالية من الحجاج قبل الظهر بحوالي نصف ساعة، ومن ثم أصبح الوضع مطمئنا".

وأضاف الحربي "إن غداً هو يوم لغير المتعجلين ونحن مطمئنون على وضع الحج والحمد لله بشكل كبير، حيث لم تسجل أي حالة خلال هذه الأيام، وإن شاء الله تعالى تكتمل منظومة الحج كما خطط لها بوضعها الطبيعي ونكون فرحين جميعاً بهذا النجاح"، لافتاً إلى "أن رجال الأمن تعودوا على العمل في كل الظروف ولهم تجارب كثيرة في إدارة الحشود، ورغم تقلبات الأجواء وهطول الأمطار في موسم الحج إلا أن ضيوف الرحمن عاشوا في أجواء ربيعية غير متوقعة وكان الجو ملائما للحجاج".

وواصل: "نحن بكامل جاهزيتنا وسوف نواصل عملنا، فالحج لم ينته بعد وسوف نبقى في خدمة ضيوف الرحمن حتى مغادرة آخر حاج المشاعر المقدسة ومن ثم المملكة العربية السعودية".