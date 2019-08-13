بالصور.. هكذا بدا صحن المطاف بوداع الحجاج المتعجلين

توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، وامتلأ صحن المطاف بالطائفين الذين توافدوا إلى المسجد الحرام لأداء الطواف.

وأبرزت الصور التي التقطتها "العربية.نت" الأعداد الكبيرة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام، كما أظهرت العدد الكبير من المظلات التي حملها حجاج بيت الله الحرام للوقاية من حرارة الشمس.

ورسمت المظلات الملونة لوحة فنية جمالية أثناء طواف الوداع.

فيما يغادر الكثير من الحجاج المتعجلين إلى أوطانهم وألسنتهم تلهج بالشكر لله سبحانه وتعالى على ما منّ عليهم من أداء مناسك الحج، رافعين أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وجميع العاملين في حج هذا العام خير الجزاء على ما قدموه من خدمات جليلة لضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وتأمين حجهم وسلامتهم.

إلى ذلك دعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حجاج بيت الله الحرام إلى أن يلتزموا بالتعليمات الموجودة على الشاشات الخارجية، وأن يتجهوا إلى الأدوار العلوية لأداء الطواف بعيدا عن مواطن الازدحام والتكدس وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة غيرهم من إخوانهم الحجاج.