شاهد.. متطوعو الهلال الأحمر مندفعون لخدمة الحجاج

يتسابق متطوعو الهلال الأحمر السعودي في المسجد الحرام لتقديم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية للحجاج داخل المسجد وفي الساحات.

وأخذ المتطوعون على عاتقهم خدمة زوار بيت الله الحرام والسهر على راحتهم وتقديم كل ما يحتاجونه طبياً.

ويقدم هؤلاء الإسعافات الأولية لضيوف الرحمن ومنها حالات الإجهاد والتعب العام والضغط والسكر وغيرها.

كما أوضح المتطوعون والمتطوعات أنه على الرغم ما في ذلك من مشقة وتعب إلا أنهم يشعرون بسعادة كبيرة وهم يقدمون عملاً إنسانياً لراحة الحجاج.

من جهته، أوضح مدير عام التطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي في مكة المكرمة، صقر السلمي، لـ"العربية.نت"، أنه تم تخصيص 20 نقطة إسعافية داخل الحرم المكي، مشيراً إلى أن ساحاته مزودة بأكثر من 23 فرقة إسعافية.

وأبان السلمي أن ما بين 500- 550 متطوع ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر يشاركون لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، يتمركزون في 18 نقطة تغطي كافة مناطق الحرم، إضافة إلى رفع الهيئة عدد النقاط إلى أكثر من 30 نقطة إسعافية للتمركز خلال طواف الوداع والإفاضة.