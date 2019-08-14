الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق

يبيتُ نحو مليون حاج في مشعر منى لإكمالِ مناسك ثالثِ أيام التشريق ليتوجهوا بعدها إلى أداء طواف الوداع في مكة والمغادرة إلى ديارهم ما يعني انتهاء موسم الحج لهذا العام.

فيما تشير إحصائيةُ إلى نحو 900 ألف من الحجاج المتعجلين الذين أتوا من الخارجِ أكملوا رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق بالأمس، بالإضافة إلى مئتي ألف حاج من داخل السعودية.

هذا وأعلن الأمير خالد الفيصل، أمير مكة ورئيس اللجنة المركزية للحج، الثلاثاء، انخفاض نسبة الحجاج المخالفين هذا العام بنحو 29% مقارنة بالعام الماضي.

وقال الفيصل، في مؤتمر صحافي، إن نصف مليون حاج تلقوا الخدمات الطبية هذا العام.

وأضاف رئيس لجنة الحج المركزية، أنه تم إجراء 363 عملية قلب مفتوح وقسطرة للحجاج الذين وصل عددهم هذا الموسم أكثر من 2.4 مليون.

وكشف الأمير أن هناك مشاريع تطويرية عدة تعمل المملكة على تحقيقها في المستقبل القريب، موضحاً أن "القيادة دائماً ما تصب اهتمامها لراحة ضيوف الرحمن".

وذكر رئيس لجنة الحج المركزية أنه تم ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه، مثمناً جهود المشاركين في الحج ومن ساهموا في نجاحه.

وأضاف: نتطلع أن تصل مبادرة طريق مكة لكافة دول العالم الإسلامي، موضحاً أن تحديد أعداد الحجاج في كل بلد اتخذ بالإجماع بين الدول الإسلامية.