شاهد.. سعوديون يقيمون مأدبة عشاء لـ400 حاج إندونيسي

أقام سعوديون من سكان حي "الشّشة" بمكة المكرمة مأدبة كبيرة لحجاج بيت الله وقدموا لهم الهدايا وماء زمزم وباقات الورود والحلويات وسط فرحة غامرة بأدائهم مناسك الحج.

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وقال ياسر الدعجاني أحد سكان الحي لـ"العربية.نت": "قمنا بعمل حفل عشاء لـ 400 حاج إندونيسي القاطنين بأحد الفنادق في حينا السكني، واحتفينا بهم بعمل "المفاطيح" المكونة من (اللحم والأرز) وهي أكلة السعوديين في المناسبات وقدمنا لهم الهدايا والتهاني بأداء الحج".

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وعبر الحجاج عن بالغ سعادتهم بهذا الحفل الجميل والمعبر الذي أدخل الفرحة والسرور إلى قلوبهم مثمنين الجهود التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، كما قدموا شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة وخدمات متكاملة خلال رحلة حجهم تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء الفريضة.