أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، مساء الأربعاء، اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد عرفات وأداء شعائر الحج، مؤكداً إقامة طوق أمني لضبط المخالفين. وفق ما نقلت الإخبارية السعودية.

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كانت وزارة الصحة السعودية قد أكملت استعداداتها أيضاً، لتوفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات الخميس التاسع من شهر ذي الحجة، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، الأربعاء، تخصيص 6 مستشفيات في المشاعر المقدسة، وتخصيص 51 عيادة، إضافة إلى 200 سيارة إسعاف، و62 فريقاً ميدانياً.

قائد صحة لكل مجموعة

وقال في الإيجاز اليومي لموسم حج 1441هـ، إنه سيتم توفير قائد صحة لكل مجموعة حجاج للتأكد من سلامتهم.، مشيرا إلى أن تطبيق التباعد والمسافة الآمنة وتغطية الفم أهم وسائل الحماية.

كما أضاف "قمنا بتهيئة التقييم الصحي اللازم لتحقيق دخول الحجاج بسلام وأمان"، وأكد أنه "لا إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن والوضع مطمئن".

طوق أمني

من جانبه أكد المقدم طلال الشلهوب، المتحدث باسم الداخلية السعودية، "نعمل على تحقيق حج صحي وآمن في ظل هذه الظروف الاستثنائية، ونواصل فرض طوق أمني حول المشاعر لمنع أي مخالفة".

وقال "استُكمل نقل الحجاج من مقر إقامتهم إلى ميقات السيل الكبير، ثم المسجد الحرام لتأدية طواف القدوم، ومن ثم الانتقال للسكن في منى".

هذا وجُهِّزت مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة، يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، إضافةً إلى تمريض متخصص في العناية المركزة، وأيضاً مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، إضافةً إلى أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية المركزة.

مستشفى متنقل

كما سيوجد في مشعر عرفة المستشفى المتنقل، وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة، وذلك طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن، وحتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

كما أعدت الصحة مخيما متكاملا في مشعر عرفة لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.