الصحة السعودية: لا إصابات بكورونا أو أمراض أخرى في صفوف الحجاج

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العال إن الحالة الصحية للحجاج جيدة جداً، ولا توجد لله الحمد حتى الآن أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقد من مكة المكرمة حول الحالة الصحية والأمنية في المشاعر المقدسة.

وحول الجاهزية الطبية في المناسك قال الدكتور العبد العال لدينا في المشاعر المقدسة 1456 سريرا منها 272 سرير عناية مركزة للحجاج و331 سريرا للعزل، وذلك إذا اقتضت الحاجة.

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وأكد أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرا إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد الوباء.

يأتي ذلك فيما قال طلال الشلهوب المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية في المؤتمر الصحفي اليومي إنه تم ضبط عدد من المخالفين حاولوا دخول المشاعر دون تصريح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، وأضاف أن غدا يتوجه الحجاج إلى مشعر منى لرمي الجمرات وقضاء أيام التشريق، ويتم تنظيم الحجاج في مجموعات تضمن التباعد بين الحجاج.

ومن جانبه، أكد حسين الشريف وكيل وزارة الحج والعمرة، جاهزية كافة قطاعات الحج على أكمل وجه وأنه لا توجد أي إشكاليات والجميع في أمن وأمان.