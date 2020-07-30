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أيادي التضرع والدعاء تتصدر مشهد وقفة عرفات

المصدر: العربية.نت – حامد القرشي
الحجاج يتضرعون بالدعاء في يوم عرفة
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ارتفعت أيادي الحجاج بالتضرع والدعوات حين وقوفهم، اليوم، بمشعر عرفات الطاهر، حيث قضى حجاج بيت الله الحرام الوقفة الكبرى بألسنة تلهج بالدعاء، بعد أن منَّ الله عليهم ليشهدوا وقفة عرفات لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

وأدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، ليمكثوا في عرفة حتى غروب الشمس، اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة، والتي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

كلمات دالّة

#وقفة عرفات, #عرفات, #الحج
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