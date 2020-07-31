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ضيوف الرحمن يستقرون في منى بعد أداء طواف الإفاضة

المصدر: العربية.نت، مكة المكرمة - حامد القرشي
من طواف الإفاضة
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استقر ضيوف الرحمن في منى، مساء الجمعة، بعد أدائهم طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، وشهد الحرم المكي تكثيف عمليات التعقيم والتطهير بعد الطواف، فيما أكدت وزارة الصحة السعودية خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بفيروس كورونا في ثالث أيام الحج، كما لم تسجل أي وفيات بين الحجاج.

من الطواف من الطواف

وفي وقت سابق، توجه حجاج بيت الله الحرام، اليوم العاشر من ذي الحجة، أول أيام عيد الأضحى، إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، بعد نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة.

وقدّمت وزارة الحج والعمرة السعودية لحجاج بيت الله الحرام حصوات رمي الجمرات، بعد تعقيمها وتغليفها من قبل شركات متخصصة، ليبدأ الحجاج برمي جمرة العقبة في منى اليوم.

وكان "المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها" في السعودية قد أوضح في وقت سابق أنه من ضمن البروتوكولات الصحية الخاصة بموسم حج هذا العام تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقاً وتغليفها بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة.

من طواف الإفاضة من طواف الإفاضة
من طواف الإفاضة من طواف الإفاضة
من رمي الجمرات من رمي الجمرات
من رمي الجمرات من رمي الجمرات

كما تضمنت البروتوكولات جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات، بحيث لا يكون هناك أكثر من مجموعة من الحجاج تقوم برمي الجمرات في الوقت نفسه في كل دور من أدوار منشأة الجمرات، بما يضمن مسافة متر ونصف إلى مترين على الأقل بين كل حاج والآخر أثناء أداء الشعيرة.

الحجاج يستلمون الأكياس التي تحتوي على الجمرات الحجاج يستلمون الأكياس التي تحتوي على الجمرات
استلام الجمرات استلام الجمرات

وتضمنت البروتوكولات أيضاً توفير كمامات ومواد تعقيم كافية لجميع الحجاج والعاملين على مسار رحلة رمي الجمرات.

مسارات للحجاج لتحقيق التباعد مسارات للحجاج لتحقيق التباعد

وتحلل حجاج بيت الله الحرام، الجمعة، من إحرام الحج "التحلل الأصغر" بعد أن أتموا الحلق والتقصير، وسط إجراءات وقائية واحترازية، وفق برتوكولات واشتراطات صالونات الحلاقة المقرة رسمياً.

التحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير التحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير
التحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير التحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير
التحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير التحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير

جاء ذلك بعد أن أتم الحجاج رمي جمرات العقبة وطواف الإفاضة في رحاب البيت العتيق وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وأجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع تحفهم عناية الرحمن، في ظل ما تقدمه حكومة المملكة من إجراءات احترازية وقائية وخدمات ورعاية في مختلف المجالات وتجنيد الطاقات البشرية والآلية لتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان وراحة واطمئنان.

وعلى صعيد متصل، هيأت "هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة" منشأة الجمرات، بحيث سيتم تشغيل طابقين منها (الأرضي والثالث) في تفويج الحجاج لرمي الجمرات خلال أيّام التشريق. وتم تجهيز الطابقين بكافة الخدمات والإمكانات اللازمة.

كما تم توفير عربات الغولف لنقل الحجاج من مساكنهم إلى المنشأة، وكذلك وضع ملصقات لتطبيق التباعد عند رمي الجمرات واعتماد مسارات محددة للحجاج في المنشأة، بهدف تقليل كثافة الحركة. وستسهم هذه الإجراءات الاستثنائية في سلاسة تفويج الحجاج للمنشأة.

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