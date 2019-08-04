مع تواصل توافد الحجاج.. كيف كانت ردود أفعالهم آخر تحديث: الأحد 2 ذو الحجة 1440 هـ - 04 أغسطس 2019 KSA 19:18 - GMT 16:18

تارخ النشر: الأحد 2 ذو الحجة 1440 هـ - 04 أغسطس 2019 KSA 19:02 - GMT 16:02

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