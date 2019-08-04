مع تواصل توافد الحجاج.. كيف كانت ردود أفعالهم آخر تحديث: الأحد 2 ذو الحجة 1440 هـ - 04 أغسطس 2019 KSA 19:18 - GMT 16:18 تارخ النشر: الأحد 2 ذو الحجة 1440 هـ - 04 أغسطس 2019 KSA 19:02 - GMT 16:02 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مع تواصل توافد الحجاج.. كيف كانت ردود أفعالهم PDF اطبع إقرأ أيضاً كم عدد الحجاج الذين تلقوا رعاية صحية؟ 15:40 GMT إقرأ أيضاً الإدارة العامة للخدمات الطبية تنظم ندوة حول استخدام التقنيات المتقدمة في الحج 21:15 GMT