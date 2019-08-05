الإدارة العامة للخدمات الطبية تنظم ندوة حول استخدام التقنيات المتقدمة في الحج آخر تحديث: الاثنين 3 ذو الحجة 1440 هـ - 05 أغسطس 2019 KSA 00:15 - GMT 21:15 تارخ النشر: الاثنين 3 ذو الحجة 1440 هـ - 05 أغسطس 2019 KSA 23:20 - GMT 20:20 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك الإدارة العامة للخدمات الطبية تنظم ندوة حول استخدام التقنيات المتقدمة في الحج PDF اطبع إقرأ أيضاً مع تواصل توافد الحجاج.. كيف كانت ردود أفعالهم 16:18 GMT إقرأ أيضاً السعودية تستقبل 30 مليون معتمر و5 ملايين حاج سنويا مع حلول 2030 04:54 GMT